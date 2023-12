Zły znak. Chiński smok złapał ostrą zadyszkę

W grudniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Chinach skurczył się do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Spada popyt wewnętrzny i zamówienia z innych krajów. Wyniki ciągnie w dół słaba aktywność na rynku nieruchomości.

Oficjalny wskaźnik PMI dla przemysłu spadł w Chinach do poziomu 49 punktów - poinformowało w niedzielę Narodowe Biuro Statystyki. To słabszy wynik od mediany prognoz ekonomistów przeprowadzonych przez Bloomberg, ta wynosiła 49,6. Odczyt odpowiadał poziomowi z czerwca - informuje portal money.pl.

Jak stwierdza portal money.pl bardzo słabe dane PMI wskazują, że „chińskie władze mogą wkrótce być zmuszone podjąć działania w celu stymulowania gospodarki”.

Dane PMI dostarczyły kolejnych sygnałów słabości chińskiej gospodarki pod koniec roku. Prawdopodobnie wywrą one presję na władze fiskalne i monetarne oraz zmuszą do podjęcia pilnych działań. Przywódcy Państwa Środka zobowiązali się do utrzymania prowzrostowej postawy w 2024 roku.