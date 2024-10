Przemysł kurczy się, ale w wolniejszym tempie

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 48,6 pkt we wrześniu 2024 r. wobec 47,8 w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. To najwyższy odczyt PMI od listopada 2023 r.; spadek produkcji i spadek nowych zamówień zwalniają, zatrudnienie stabilizuje się; presja cenowa jest wciąż słaba.

„We wrześniu polski Wskaźnik PMI uległ poprawie trzeci miesiąc z rzędu. Indeks wrósł z sierpniowego poziomu 47,8 do 48,6, sygnalizując wolniejsze pogorszenie warunków gospodarczych w sektorze. Najnowszy odczyt był najwyższy od listopada 2023, a także był drugim pod względem wielkości wynikiem w obecnej rekordowej sekwencji odczytów poniżej neutralnego progu 50,0, która trwa od maja 2022. Trzeci miesiąc z rzędu trzy najważniejsze subindeksy składające się na główny wskaźnik - nowe zamówienia, produkcja i zatrudnienie - miały na niego pozytywny wpływ” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 47,3 pkt.

We wrześniu polscy producenci zmniejszyli produkcję rekordowy dwudziesty dziewiąty miesiąc z rzędu, podkreślono.

„Z pozytywnych wieści, po 27-miesięcznym okresie nieustannej redukcji miejsc pracy w przemyśle, co stanowiło najdłuższą sekwencję zwolnień od 2004 roku, we wrześniu sytuacja niemal się ustabilizowała. Według respondentów badania odejścia na emeryturę i redukcje personelu tymczasowego były w dużej mierze równoważone przez nowych pracowników” - czytamy dalej.

We wrześniu ponownie zmalała aktywność zakupowa polskich przedsiębiorców. Okres nieustannego spadku wydłużył się do rekordowych 28 miesięcy, podał S&P Global.

„Dwunastomiesięczne prognozy polskich producentów, choć wciąż optymistyczne, osłabły od sierpnia. Optymizm producentów był na najniższym poziomie od nieco ponad roku, przy czym nastroje nadal były poniżej trendu długoterminowego (od 2012)” - czytamy dalej.

„Polski PMI wzrósł we wrześniu trzeci miesiąc z rzędu, sygnalizując, że przemysł kurczy się w wolniejszym tempie niż w sierpniu. Ponadto różnica między danymi dla Polski i danymi flash dla strefy euro zwiększyła się do 3,8 pkt., czyli do drugiej pod względem wielkości wartości od początku 2015. Spadek nowych zamówień oraz spadek produkcji ponownie wyhamowały, a sytuacja na rynku pracy w sektorze ustabilizowała się, co zasygnalizował najwyższy od 28 miesięcy odczyt wskaźnika zatrudnienia. Prognozy na najbliższe 12 miesięcy były umiarkowane, choć firmy mają nadzieję, że niższe ceny pobudzą popyt w nadchodzących miesiącach” - skomentował dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin.