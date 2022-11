Stopy procentowe przestaną rosnąć?

Najnowsza decyzja Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych szła w parze z sugestią, że tempo ich podnoszenia może zmaleć

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ponownie podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych do poziomu przedziału 3.75-4.0%. Jest to czwarta w tym roku taka decyzja, co nie dziwi w obliczu wysokiej inflacji.

Wojna [na Ukrainie] i związane z nią wydarzenia tworzą dodatkową presję inflacyjną i obciążają światową aktywność gospodarczą – ogłosił Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku.

Stąd decyzja Fed nie powinna dziwić, ale budzi niezadowolenie u części społeczeństwa. Chociaż większość Amerykanów przyznaje, że najważniejszym celem działania rządu amerykańskiego oraz prezydenta powinno być zwalczenie inflacji, tak podnoszą się głosy, że stałe podnoszenie stóp procentowych to droga donikąd.

Jerome Powell wygłosił dodatkowo oświadczenie, które wzbudziło sprzeciw wśród inwestorów z Wall Street.

(…)dane uzyskane od czasu ostatniego spotkania sugerują, że ostateczny poziom stóp procentowych będzie wyższy niż wcześniej oczekiwano.

Giełda zareagowała natychmiastowo – spadkami. Co zatem wskazuje na to, że stopy procentowe nie będą jednak rosły tak szybko? Tuż po zauważeniu negatywnego odzewu, Jerome Powell szybko dokonał korekty swojego oświadczenia. Oznajmił, że tempo podnoszenia stóp procentowych z czasem będzie spadać.

?Czas na taką decyzję się zbliża i może nastąpić już na najbliższym lub następnym spotkaniu. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Źródło: National Interest, CNBC