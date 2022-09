Fed podnosi stopy stopy procentowe! A jak reaguje rynek?

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych zdecydował o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Oznacza to, że są na najwyższym poziomie od 2008 roku

Fed celem zwalczania inflacji zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Wynoszą one obecnie 3,25%, co oznacza wzrost o 0,75 punktów procentowych.

Jak zareagowały rynki?

W dwójnasób. Początkowo, ceny ropy spadły, zaraz jednak odbiły ponownie w górę. Wieści o mobilizacji w Rosji skutecznie windują ceny surowców energetycznych. Wielu inwestorów przewiduje, że z uwagi na pobór do wojska, w Federacji Rosyjskiej zabraknie rąk do pracy. To oznaczałoby spadek produkcji na światowych rynkach i wyższe ceny. Decyzja Fed motywowana jest odczytami inflacyjnymi z sierpnia. Wyniosła ona 8,3%, głównie z uwagi na wzrost cen benzyny i żywności. Mimo faktu, że koszty benzyny spadają od dłuższego czasu, tak dalej pozostają średnio o 0,5 dolara wyższe, niż w zeszłym roku.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych, podniesiona zostaje także kwestia recesji. Coraz częściej mówi się o tym, że Stany Zjednoczone wchodzą w recesję. Podwyższenie stóp procentowych może ten proces przyspieszyć, z uwagi na niechęć do inwestowania w sytuacji droższego pieniądza.

Z drugiej jednak strony, niestabilność cen jest także jednym z czynników, które zniechęcają do inwestycji. Jak na razie trudno więc powiedzieć, czy decyzja Fed odbije się korzystnie na sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, czy wprost przeciwnie. Niewykluczone są także kolejne podwyżki. Analitycy finansowi wskazują, że do końca 2022 stopy procentowe na poziomie 4% nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

Źródło: Oilprice, Bankrate