Po wczorajszym podniesieniu stóp przez Fed ceny złota rosną

Początek bieżącego tygodnia na rynku złota upływał pod znakiem wyczekiwania na środową decyzję Fed ws. stóp procentowych. Wczoraj ta decyzja zapadła: amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Spadek wartości dolara przełożył się na zwyżkę cen złota

Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami, ale mimo wszystko wywołała na rynku więcej zmienności. Indeks amerykańskiego dolara po tej decyzji skierował się w dół i wczorajszą sesję zakończył na wyraźnym minusie, co może świadczyć o tym, że inwestorzy jednak liczyli na więcej ze strony Fed; że wsparcie dla dolara mogłaby zapewnić jeszcze bardziej zdecydowana podwyżka stóp.

Spadek wartości dolara przełożył się na zwyżkę cen złota. Notowania tego kruszcu, które tuż przed decyzją Fed poruszały się w okolicach 1710-1715 USD za uncję, podskoczyły po tej decyzji do poziomów przekraczających 1730 USD za uncję.

Inwestorzy jednak coraz bardziej zainteresowani są tym, co może nastąpić w kolejnych miesiącach. O ile tym razem podwyżka stóp procentowych w USA była zgodna z oczekiwaniami, to pytania budzi tempo podwyżek jesienią i zimą. W tym względzie Jerome Powell zostawił pewną furtkę, ogłaszając, że Fed nie będzie publikował obecnie forward guidance. Przewodniczący Fed zaznaczył jednak, że kolejna duża podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu miałaby uzasadnienie.

Ogólny wydźwięk wypowiedzi Jerome Powella został oceniony na mniej jastrzębi od oczekiwań. To właśnie z tej przyczyny notowania dolara amerykańskiego zniżkowały, a cenie złota otworzyła się droga do zwyżek. Sytuacja na światowych rynkach finansowych, także ta dotycząca wyceny USD i złota, pozostaje jednak dynamiczna.

Z jednej strony, wyższe stopy procentowe negatywnie wpływają na ceny złota: sprawiają, że kapitał na rynku ucieka w stronę aktywów wypłacających odsetki, a koszt alternatywny trzymania w portfelu złota rośnie. Z drugiej strony, złoto jako tzw. bezpieczna przystań może zacząć zyskiwać na atrakcyjności w obliczu coraz większych obaw o recesję.

isbnews.pl/mt