Spowolnienie gospodarcze, czy recesja? Co czeka Chiny?

Po raz pierwszy od dwudziestu lat, w Chinach może dojść do spadku zapotrzebowania na gaz, zgodnie z informacjami państwowych firm

Polityka zero-COVID, która dalej funkcjonuje w Chinach, mocno odbija się na gospodarce całego kraju. Skutkiem jest spadek zapotrzebowania na energię, a przez to także i na gaz. W ujęciu rocznym przewiduje się, że będzie to spadek zaledwie o 1%. Jednocześnie jednak, jest to pierwszy spadek od 20 lat.

Co więcej, Chiny przypuszczalnie oddadzą też status lidera w imporcie LNG Japonii, która to stara się uniezależnić jak najmocniej od wszelkiej współpracy gospodarczej z Rosją. Warto przy tym odnotować, że nie oznacza to całkowitego wyhamowania rynku gazu naturalnego w Chinach. Jak donosi PetroChina:

Nasza zimowa polityka dostaw stabilizuje import gazu poprzez gazociągi z Azji Środkowej, zwiększamy również wolumen importu z Rosji oraz wewnętrzną produkcję krajową.

Czy spadek importu gazu oznacza recesję gospodarczą?

Niekoniecznie. Chociaż coraz więcej inwestorów ucieka z chińskiego rynku budowlanego, tak nie jest to jedyna gałąź gospodarki. Obecnie, Chiny cały czas rozwijają się pod kątem PKB, nawet jeśli prognozowane tempo wzrostu jest według analityków zdecydowanie niższe, niż to, które zakłada rząd chiński.

Jednocześnie, Pekin na obecną chwilę importuje gaz celem uzupełnienia swoich magazynów. Na dzień dzisiejszy, są one wypełnione zaledwie w 7%, co jest niezadowalającym stanem w obliczu nadchodzącego sezonu grzewczego.

Recesja w Chinach może przełożyć się na światowe ceny gazu.

Należy przy tym pamiętać, że nawet jeśli Chiny zmniejszą import tego surowca, mogą równocześnie zmniejszyć jego wydobycie. Wówczas sytuacja na rynku światowym może wcale nie ulec dramatycznej zmianie. Chociaż część analityków liczy na to, że ceny gazu spadną, tak należy być ostrożnym w tych szacunkach. W długoterminowym okresie, może się okazać, że wzrosną one ponownie.

Źródło: Oilprice