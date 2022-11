Analitycy: Niższe ceny paliw w okolicach długiego weekendu

Ceny paliw na stacjach w okolicach długie weekendu, od 7 do 13 listopada będą niższe niż w obecnym tygodniu - przewidują eksperci portalu e-petrol.pl. Za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą 6,54-6,67 zł, a oleju napędowego od 7,88 do 8,02 zł - dodają.

„Wydaje się mocno prawdopodobne, że wyjazdy w okolicach Święta Niepodległości będą jeszcze tańsze” - stwierdzili w piątek analitycy portalu e-petrol.pl. I dodali, że ceny paliw będą jeszcze niższe niż w obecnym tygodniu.

„Dla benzyny Pb98 spodziewamy się cen na poziomie 7,29-7,42 zł/l, a dla benzyny Pb95 przewidywany poziom cen to 6,54-6,67 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny średnie znajdą się w przedziale 7,88-8,02 zł/l. Autogaz na większości stacji znajdzie się natomiast w widełkach 2,93-3,02 zł/l” - przewidują analitycy portalu.

Zaznaczyli jednak, że „cały czas funkcjonujemy w warunkach obowiązywania obniżonych stawek podatkowych w ramach tarczy antyinflacyjnej”.

Analitycy e-eptrol.pl zwrócili uwagę, że ostatnie zmiany cen hurtowych w polskich rafineriach są wyraźnie zwyżkowe.

„Dla benzyn - Pb95; kosztuje obecnie 6055 zł/m sześc., a więc mamy zmianę na plus o 127 zł wobec minionego weekendu. W cenach Pb98 zwyżka przekracza 200 zł, a cena wyniosła 6703 zł/m sześc. Cena oleju napędowego dzisiaj to 7238 zł/m sześc., a więc o 85 zł mniej niż w ostatni weekend. O 52 zł w omawianym okresie podrożał olej opałowy - jego średnia cena to 5739 zł/m sześc.” - podano.