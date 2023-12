Tauron wybuduje kolejną farmę wiatrową

Tauron postawi w gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim, farmę wiatrową o mocy 24 MW. Jak zapowiada koncern pierwszy prąd ma popłynąć w 2025 r. Zgodnie z analizami wielkość roczna produkcji energii elektrycznej z Farmy Sieradz ma wynosić 3 277 MWh/rok. Produktywności tej farmy ma pokryć zapotrzebowanie 39 tysięcy gospodarstw domowych.

Zakupiony projekt farmy wiatrowej posiada pozwolenie na budowę, co ma pozwolić na szybką realizację przedsięwzięcia. Inwestycję będzie realizowała spółka Tauron Zielona Energia.

„Pierwsze prace przygotowawcze ruszą z początkiem 2024 roku. Z kolei do końca I kwartału 2024 planujemy rozpocząć ścisłe roboty budowlane, druga połowa przyszłego roku zakończy się gotowymi fundamentami oraz przygotowaniem transportu turbin. Pierwsze napięcie planujemy podać w trzecim kwartale 2025 roku, a oddanie do eksploatacji w pełni funkcjonującej farmy nastąpi do końca przyszłego roku” – mówi Wojciech Więcławek, prezes Tauron Zielona Energia.