Narzędzia transformacji

Teraz, gdy gospodarki koncentrują się na zrozumieniu nowych realiów, a także na dostosowaniu się i przebudowie, nadszedł czas na podjęcie strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju Polski. Potrzebujemy czegoś więcej niż powrotu do „przedpandemicznej” trajektorii wzrostu. Potrzebujemy strategii, aby stać się jednym z liderów przyszłego świata – pisze Jarosław Kroc, Senior Managing Director w Accenture na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Nikt z nas nie chce żyć w ciekawych czasach. Instynktownie podążamy utartą ścieżką, która tak naprawdę wyznacza granice naszej strefy komfortu. Zmienność, wysiłek, podejmowanie trudnych decyzji, konstruktywna krytyka, niepewność, wielość wątków, które dzieją się jednocześnie i zaciemniają obraz, mogą część osób sparaliżować. Natomiast dzisiaj konieczni są liderzy, którzy potrafią nawigować w chaosie. To od ich decyzji będzie zależeć pozycja, miejsce i rola, jakie przypadną następnym pokoleniom Polaków.

Jeśli zmiana, to na lepsze

W Accenture jak mantrę powtarzamy „Let there be change!”, co oznacza dla nas akceptację i pracę w ciągłej zmianie. To już nie inteligencja w rozumieniu tradycyjnym (IQ), inteligencja emocjonalna (EI), lecz właśnie umiejętność adaptacji do zmiennych warunków decyduje o sukcesie zarówno jednostek, jak i organizacji.

Ostatnie ponad dwa lata to epokowa transformacja sposobu zachowania konsumentów i funkcjonowania firm. Stało się jasne, że musimy na nowo zdefiniować współzależności pomiędzy jednostkami, społecznościami i przedsiębiorstwami. Będąc zbyt skoncentrowanym na usprawnianiu i wykorzystywaniu dotychczasowego modelu biznesowego czy sposobu funkcjonowania, możemy stać się krótkowzroczni, a przez to ominąć szansę, by wziąć udział w pisaniu kolejnego rozdziału historii. Warto, abyśmy zadawali pytania i testowali wykraczające poza nasze tradycyjne postrzeganie spraw scenariusze. Takie symulacje pozwalają na odkrywanie nowego potencjału, a wyostrzenie umiejętności adaptacyjnych tworzy nowe możliwości.

Oblicza globalizacji

Wydarzenia roku 2020 okazały się akceleratorem cyfrowej transformacji. Zmiany, które były zaplanowane na lata, zostały wdrożone w kilka miesięcy. Tak samo nieoczywistym katalizatorem zmiany jest wojna w Ukrainie. Widzimy, że to, co nazwaliśmy globalnymi łańcuchami dostaw czy globalną gospodarką opartą jedynie na prostym rachunku ekonomicznym, chwieje się w podstawach. Wojna sprawiła, że inercyjnie funkcjonujący do tej pory mechanizm okazał się zawodny. Obecnie powszechnie analizowane są zależności krajów na świecie od ukraińskiej żywności, produkcji metalurgicznej czy wydobycia surowców.

Teraz, gdy gospodarki koncentrują się na zrozumieniu nowych realiów, a także na dostosowaniu się i przebudowie, nadszedł czas na podjęcie strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju Polski. Potrzebujemy czegoś więcej niż powrotu do „przedpandemicznej” trajektorii wzrostu. Potrzebujemy strategii, aby stać się jednym z liderów przyszłego świata. Powszechne wdrożenie strategii ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), której skrót należy rozszyfrować jako ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny, może ustabilizować gospodarkę i sprawić, że będzie opierała się na zaspokajaniu potrzeb w sposób zrównoważony i możliwie lokalny. Nowy paradygmat przywództwa opiera się na odporności biznesowej, regionalizacji i rozwoju nowych, wschodzących branż: inteligentnej produkcji, cyfrowego zdrowia, inteligentnej mobilności i transformacji energetycznej. To tu potrzebne są wzmożone inwestycje i głębsza strategiczna refleksja państwa. Tylko połączenie wysiłków na rzecz przyspieszenia cyfrowego i zrównoważonego rozwoju naszych rodzimych firm, w połączeniu z budowaniem pozycji Polski jako huba kompetencyjnego i produkcyjnego, poskutkuje skokiem cywilizacyjnym. Teraz, kiedy Europa zwraca się ku swoim wewnętrznym regionom i poszukuje dogodnych miejsc na nową reindustrializację, jest ku temu dogodny moment.

Wykorzystajmy odpowiednie narzędzia

Przyspieszenie transformacji gospodarki to jedno z głównych wyzwań, które stoją przed Polską. Proces współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za modernizację a firmami, które muszą być traktowane jako narzędzie tej zmiany, powinien zostać usprawniony. Żeby móc korzystać z najbardziej doświadczonych ekspertów, najlepszych modeli i rozwiązań, powinny powstać nowe formaty kooperacji na płaszczyźnie administracji i kluczowych dostawców. Dostęp do sprawdzonych rozwiązań nie może być zarezerwowany jedynie dla sfery komercyjnej, skazując administrację na przewlekłe postępowania, które nie wyłaniają merytorycznie najlepszych ofert. Formuła partnerstw publiczno-prywatnych powinna zostać dostosowana do realiów świata, którego jedyną stałą jest zmiana.

Jako firma obecna na 120 rynkach na świecie i silnie ugruntowana w Polsce postrzegamy siebie jako narzędzie gotowe do wykorzystania przy transformowaniu naszej rzeczywistości gospodarczej. Będąc związani z Polską i rozumiejąc jej interes, mamy do zaoferowania najlepszej klasy, światowe rozwiązania i wiedzę oraz zespół doświadczonych pracowników, będących ekspertami w swoich dziedzinach. Tworzymy huby kompetencyjne skupiające się na poszczególnych obszarach technologicznych, np. chmurze obliczeniowej. Inwestujemy w naszych pracowników i regularnie otrzymujemy wyróżnienia dla najlepszego pracodawcy w kraju. Czyni nas to gotowymi do współpracy przy unowocześnianiu polskiej gospodarki. Dzięki pracy, którą wykonamy, możemy przyspieszyć i osiągnąć skok cywilizacyjny. Wykorzystać stojącą przed nami szansę i zapewnić przyszłym pokoleniom należne miejsce wśród liderów.

Jarosław Kroc, Senior Managing Director w Accenture

