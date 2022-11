Cyfrowa i zielona transformacja

Powodzenie procesu cyfrowej transformacji to warunek osiągnięcia przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie. Rozwój branży teleinformatycznej w Polsce, a co za tym idzie cyfryzacja gospodarki, jest niezbędny w umacnianiu pozycji kraju na arenie międzynarodowej – stwierdza Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w tekście opublikowanym na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Ponad dwa i pół roku od momentu gwałtownego rozprzestrzenienia się koronawirusa po całym świecie możemy ocenić, że bez wątpienia mamy do czynienia z pierwszą pandemią ery cyfrowej. Technologie teleinformatyczne stały w pierwszym szeregu walki z rozwijającą się epidemią, umożliwiając znaczące ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Powszechne przejście na zdalną naukę i zdalną pracę we wszystkich możliwych obszarach, masowe zastosowanie teleporad i e-recept w służbie zdrowia czy też coraz częstsze korzystanie z e-dokumentów na zawsze będą kojarzone z pandemią COVID-19. Bez cyfryzacji, przesyłu danych, nowych, wymyślanych często ad hoc metod zdalnego porozumiewania się gospodarcze skutki pandemii byłyby nieporównywalnie większe. Kryzys pandemiczny stał się impulsem przyspieszającym cyfryzację coraz to nowych obszarów życia.

Pandemia jeszcze się nie skończyła, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Toczona nie tylko na klasycznym polu walki, ale też w cyberprzestrzeni. Agresor wyraźnie ją tam przegrywa. Ukraina doskonale się przygotowała do obrony swojej infrastruktury krytycznej przed cybernetycznymi atakami. Wiadomo, że były one liczne, ale widać, że nie zakłóciły działania systemu energetycznego, sieci telekomunikacyjnych i komórkowych. Znacznie większe zniszczenia wywołały konwencjonalne działania zbrojne. Zdjęcia pracowników ukraińskiego telekomu układających światłowód niemal pod bezpośrednim ogniem wroga powinny zostać zapamiętane na długo.

Technologiczna strona Zielonego Ładu

Nie można oczywiście powiedzieć, że te kryzysy się skończyły. Wojna trwa, koronawirus powraca w kolejnych falach. Tymczasem narasta następny kryzys – klimatyczny – i próba przeciwdziałania mu w postaci transformacji energetycznej, w Unii Europejskiej utożsamianej z nazwą Zielony Ład.

Dla sektora cyfrowego, IT i telekomunikacji Zielony Ład to nic innego, jak cyfrowa i zielona transformacja, w której musimy brać udział, nie tylko z powodu odpowiedzialności, lecz i z powodów biznesowych.

Jednak sprowadzanie Zielonego Ładu tylko do energetyki, ciepłownictwa czy transportu jest niesłuszne. Jeśli ma on być czynnikiem transformacji, i to sprawiedliwej, to musi stanowić całościową filozofię rozwoju. Obejmującą nie tylko zapewnienie odpowiednich ilości energii, ale i zarządzanie jej zużyciem, obiegiem surowców i produktów itd.

Obecnie zużywamy jakieś półtora razy więcej zasobów, niż planeta jest w stanie odtworzyć, dlatego jedynym kierunkiem muszą być optymalizacja i oszczędność.

Wszelkie procesy cywilizacyjne, jak produkcja i przesył energii, działalność przemysłowa, ale i każda inna – są niezwykle złożone. Skuteczna ich optymalizacja, w dodatku coraz bardziej w czasie rzeczywistym, przekracza możliwości ludzkiego umysłu. Ale mamy technologie potrafiące już takimi problemami zarządzać. Aby radzić sobie optymalnie tam, gdzie tylko się da, potrzebujemy nie tylko je rozwijać, lecz i uczynić szeroko dostępnymi.

Technologia oczywiście sama nie dokona transformacji, bo jest tylko narzędziem, ale narzędziem niezbędnym, by zrealizować wizję sprawiedliwości – cyfryzując, automatyzując i optymalizując coraz to nowe obszary życia. Taki kierunek rodzi coraz większy popyt na nowoczesne usługi.

Technologia powszechnie dostępna

Jest jeszcze kwestia sprawiedliwości. Sprawiedliwość to powszechność, a coraz bardziej zaawansowane technologie są coraz powszechniej dostępne dla wszystkich. Takie będzie na przykład 5G. Technologia ta nie będzie wymagała wielkiej mocy obliczeniowej w urządzeniach użytkowników, bo obliczenia wykona sieć. Urządzenie będzie relatywnie tanie, a więc i relatywnie szeroko dostępne. Powszechność dostępu jest elementem sprawiedliwości w transformacji.

Sieci energetyczne na poziomie najwyższych napięć i przesyłu energii od dawna są w czołówce wykorzystywania technologii IT. Kierunkiem rozpowszechniania sprawiedliwości jest schodzenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań zarządzających przepływami energii w sieciach na coraz niższe poziomy, sieci dystrybucyjnych, klastrów, wreszcie pojedynczych gospodarstw domowych. Powszechność to sprawiedliwość, a transformacja to także oszczędność i ukrócenie marnotrawstwa coraz bardziej cennej energii, a w konsekwencji i coraz mniej dostępnych zasobów. Kierunek ten jest oczywisty. Będzie on wymuszany nie tylko regulacjami i legislacją, lecz także realiami biznesu. Im produkt czy usługa będzie wymagać mniej energii, tym bardziej będą konkurencyjne. Era beztroskiego wytwarzania bez oglądania się na efekty i zużycie zasobów mija albo wręcz już minęła. Epoka ilości transformuje się w epokę jakości.

Tej właśnie jakości coraz większą uwagę będą poświęcać i konsumenci, i regulacje, wreszcie i biznes w swoim własnym interesie. Przekonując konsumentów do swoich produktów chociażby standardami ESG. Polska Izba Informacji i Telekomunikacji jako pierwszy branżowy samorząd gospodarczy w Polsce przyjęła Deklarację Klimatyczną. Dokument podkreśla tę podwójną rolę sektora cyfrowego i rekomenduje swoim członkom konkretne, realne działania na rzecz klimatu, jak oszacowanie i zrozumienie swojego wpływu na klimat, przyjmowanie celów neutralności klimatycznej dla całego łańcucha wartości, konkretne działania dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Powodzenie procesu cyfrowej transformacji to warunek osiągnięcia przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie. Rozwój branży teleinformatycznej w Polsce, a co za tym idzie cyfryzacja gospodarki, jest niezbędny w umacnianiu pozycji kraju na arenie międzynarodowej. To także podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników stykających się z technologiami.

Trzeba także pamiętać, że transformacja cyfrowa przedsiębiorstw to jednoczesne zarządzanie organizacją i budowanie jej dalszej strategii z uwzględnieniem bieżących potrzeb. Wdrażanie pojawiających się rozwiązań i usprawnień technologicznych ma znaczenie zarówno dla utrzymania ciągłości działania firmy, jak i dalszego rozwoju organizacji, sektora czy szerzej całej gospodarki. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli być twórcami coraz bardziej zaawansowanych usług i narzędzi.

Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

