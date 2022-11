Rosja „gazu się chwyta”. Straszy następną zimą

Rosyjska gazeta „Kommiersant” przyznaje, że poziom zapełnienia magazynów gazu w Europie pozwoli jej przejść bez przeszkód przez normalną zimę, ale będzie jej trudniej zebrać zapasy przed kolejną, jeśli Rosja całkiem zatrzyma eksport na kontynent – pisze Wojciech Jakóbik na portalu biznesalert.pl.

Rosyjska gazeta pisze wprost o tym, że Gazprom ograniczał podaż gazu w Europie, aby uniemożliwić jej zebranie zapasów na zimę – informuje biznasalert.pl.

„Europa wchodzi w sezon grzewczy i pobór gazu z magazynów, więc można podsumować tę strategię. Póki co jej efekty są niezadowalające dla Gazpromu. Magazyny są zapełnione w 95,2 procentach, także dzięki ciepłej pogodzie w październiku i listopadzie oraz wysokim dostawom LNG” – pisze „Kommiersant”.

Jednak jak szacuje rosyjska gazet „zgromadzone zapasy pozwolą Europie przejść przez typową zimę bez ograniczeń dostaw, ale jeśli będzie wyjątkowo zimna lub wystąpią problemy z dostawami LNG, będą konieczne restrykcje. Natomiast wyzwaniem ma być uzupełnienie zapasów przed kolejną zimą, jeżeli Rosjanie zatrzymają dostawy do Europy. To echo analizy Międzynarodowej Agencji Energii, która szacuje, że w takim scenariuszu może brakować do 30 mld m sześc. gazu w 2023 roku.”

Biznesalert.pl/RO