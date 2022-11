Polski Holding Obronny rośnie w siłę

RR Security i Agencja Ochrony Osób i Mienia „REFLEX” dołączyły do grupy Polskiego Holdingu Obronnego

Uroczyste podpisanie dokumentów w sprawie transakcji nastąpiło 28 października w Warszawie. Dzięki połączeniu potencjałów trzech podmiotów, pozycja grupy PHO w sektorze ochrony umacnia się. Ponadto dla koncernu otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym. RR Security i Agencja Ochrony Osób i Mienia „REFLEX” posiadają wysoce wykwalifikowaną kadrę i bogate doświadczenie. To cenne wartości, gdyż Polski Holding Obronny zamierza budować swoją przyszłość głównie na fundamencie, jakim jest kapitał ludzki. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu efektu synergii holding będzie mógł jeszcze lepiej odpowiadać na współczesne wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wojna na Ukrainie zupełnie zmieniła optykę i postrzeganie rzeczywistości przez świat biznesu. Zagrożenie realnym konfliktem, ataki hakerskie i wszechobecna dezinformacja potęgują wśród przedsiębiorców uczucie niepewności. Jak podkreślali uczestnicy spotkania finalizującego konsolidację RR Security i AOOiM „Reflex” pod egidą Polskiego Holdingu Obronnego, kwestia wspólnego bezpieczeństwa powinna nas łączyć. Jest to bowiem wartość podstawowa, niezwykle cenna, w tak trudnych obecnie czasach. Naturalnym krokiem jest rozpoczęta właśnie konsolidacja, której przewodzi firma z większościowym udziałem Skarbu Państwa, stawiająca sobie jako najwyższy priorytet bezpieczeństwo ojczyzny i jej dóbr.

„Rozpoczynamy proces konsolidacji sektora usług ochrony. Łączą się trzy firmy, które wyznają jedną wartość. Wartość, którą jest bezpieczeństwo. Jako połączone podmioty stawiamy przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo. Zarówno z jednym jak i drugim nie ma tutaj wyboru. Nie można mówić o jakości lepszej lub gorszej. Ona jest albo jej nie ma. Identycznie jest z bezpieczeństwem. Nie można być chronionym lepiej albo gorzej. Albo jest się bezpiecznym albo się nie jest. My, Polski Holding Obronny, Agencja Ochrony Reflex i RR Security wiemy, że tak jest. I właśnie tę jakość, to bezpieczeństwo zapewniamy naszym klientom. Dzięki tej transakcji i wejściu dwóch spółek do Grupy Polskiego Holdingu Obronnego nasz wachlarz produktowy bardzo się rozrósł. Weszliśmy już w każdy segment rynku bezpieczeństwa” – zapewnił w trakcie spotkania Artur Gocel, prezes zarządu Polskiego Holdingu Obronnego.

Dodał także, że zarządzana przez niego spółka zamierza zwiększać zatrudnienie, stwarzać nowe możliwości podnoszenia kompetencji dla obecnych pracowników oraz nie wykluczył kolejnych akwizycji w przyszłości.

Polski Holding Obronny działa w segmencie obronności i ochrony od bardzo wielu lat. Spółka wyznaje ideę bezpieczeństwa bez kompromisów i oferuje swoim klientom kompleksowe działania. Proponuje m.in. innowacyjne rozwiązania do walki z cyberprzestępcami, w których wykorzystuje się sztuczną inteligencję i szybkie rozpoznawanie twarzy. Zajmuje się także ochroną i zabezpieczaniem strategicznych obiektów dla bezpieczeństwa Państwa i gospodarki narodowej. Polski Holding Obronny sp. z o.o. jest także jednym z największych udziałowców narodowego koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Wszystko to dla dobra i bezpieczeństwa polskich obywateli i przedsiębiorców.

PHO/KG