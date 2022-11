Fundacja Orange ruszyła z bezpłatnymi projektami dla kobiet

Fundacja Orange dołączyła do międzynarodowej inicjatywy społecznej Orange Digital Center (ODC). Projekt wspiera zdobywanie nowoczesnych kompetencji. Szereg inicjatyw kieruje do kobiet. Trwają zapisy do projektów.

Fundacja Orange otwiera nowe możliwości dla kobiet. To m.in. bezpłatny kurs programowania oraz warsztaty nowoczesnego rzemiosł. Szkoła Kodowania to bezpłatny, profesjonalny kurs programowania dla osób w wieku 18-35 lat, które poszukują szansy na rozwój czy zmianę ścieżki zawodowej.

Zależy nam na tym, aby Polki uwierzyły, że wbrew stereotypom branża cyfrowa nie musi być tylko dla mężczyzn. Umiejętność programowania jest cenna i możliwa do opanowania niezależnie od płci - wyjaśnia Maja Gruszczyńska, koordynatorka Szkoły Kodowania w Fundacji Orange.

Trenerzy w prostych krokach przekażą wiedzę na temat języków programowania: Java i Python (w kolejnej edycji także UX). Zajęcia odbywają się w dwóch trybach: stacjonarnie w Warszawie lub online dla osób z określonych powiatów. Uczestnicy kursu będą mogli wziąć udział w webinarach z ekspertkami i ekspertami rynku IT, w networkingu i spotkaniach inspiracyjnych.

Nabór zgłoszeń trwa do 15 listopada 2022, liczba miejsc jest ograniczona, a kursanci zostaną wytypowani po przejściu procesu kwalifikacji.

W ramach Orange Digital Center startuje też nowa edycja projektu Maker Woman, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w branży wytwórczej i kreatywnej.

Inicjatywa podzielona została na kilka działań: kursy długoterminowe, kursy weekendowe, kursy jednodniowe, a także spotkania sieciujące, aby każda z uczestniczek mogła wybrać opcję najbardziej odpowiadającą jej chęciom i możliwościom.

W ramach Maker Woman można nauczyć się podstaw modelowania i druku 3D, elektroniki, obsługi plotera laserowego, frezarki CNC, a także stolarstwa i krawiectwa oraz stworzyć prototyp według własnego pomysłu – w nurcie „do-it-yourself”. Zajęcia poprowadzą edukatorzy Stowarzyszenia Robisz.to.

Orange Digital Center w Polsce łączy trzy programy Fundacji Orange: Szkołę Kodowania, FabLaby powered by Orange prowadzące warsztaty z nowoczesnego rzemiosła oraz Pracownie Orange – multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach, w których mieszkańcy mogą rozwijać swój potencjał.

Bezpłatne projekty dla kobiet nastawione są w dużej mierze na rozwój nowoczesnych kompetencji. Wykluczenie społeczno-cyfrowe dotyka wielu grup, narażone są na nie także kobiety. W Polsce, wśród osób zatrudnionych w branży IT, stanowią one tylko 30 proc.