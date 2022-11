Pięć powodów, dla których firma powinna mieć stronę w internecie

Spośród polskich przedsiębiorców aż 70% zdaje sobie sprawę z roli, jaką odgrywa obecnie internet w prowadzeniu działalności

Z badania Digital Poland 2022 wynika, że każdy z nas spędza statystycznie 6 godzin i 39 minut dziennie na korzystaniu z internetu, a celem naszych poszukiwań w większości są informacje o produktach i usługach. To główny powód, dlaczego w biznesie tak ważne jest, by dać się znaleźć w sieci. Jeśli nawet to Cię nie przekonało, zebraliśmy 5 najważniejszych powodów, dla których firma powinna mieć własną stronę internetową.

1. Automatyzacja i oszczędność czasu

Strona internetowa przede wszystkim Cię odciąży. Zamiast odbierać setny telefon i odpowiadać na to samo pytanie “ile kosztuje x?” czy “w jakich godzinach macie otwarte?”, możesz zawrzeć te informacje na swojej stronie internetowej. To, co na niej umieścisz, zależy tylko od Ciebie.

Pomysły, które możesz wykorzystać na stronie, a które zautomatyzują Twoją pracę i oszczędzą Twój czas:

• Grafik – nie musisz już ręcznie zapisywać wizyt. Jeśli umieścisz na swojej witrynie kalendarz, wystarczy, że klient ją odwiedzi i wybierze dostępny termin. Dzięki temu proces nastąpi automatycznie, a Ty oszczędzisz czas.

• Oferta – możesz przedstawić ją bardziej przejrzyście niż w mediach społecznościowych. Dzięki temu będzie bardziej zrozumiała dla klientów.

• Regulamin świadczenia usług – zamiast przesyłać tę samą treść regulaminu do każdego klienta z osobna, możesz po prostu umieścić regulamin na stronie. Dzięki temu będzie łatwo dostępny.

• Portfolio – nie musisz do każdej oferty załączać folderu z realizacjami. Wystarczy, że umieścisz w witrynie swoje portfolio. Dzięki temu prześlesz klientowi link, co będzie wygodniejszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż drukowanie całej dokumentacji.

• FAQ – na stronie możesz umieścić FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Dzięki temu klient interesujące go informacje będzie mieć na wyciągnięcie ręki. To wygodniejsze rozwiązanie i dla klienta, i dla Ciebie. Dzięki temu nie musisz odbierać kolejnego telefonu, by odpowiedzieć na te same pytania po raz setny, a klient nie będzie za każdym razem musiał dzwonić i dopytywać o szczegóły, jeśli znajdzie je na Twojej stronie.

2. Dostępność

Strona www nigdy nie odpoczywa. Jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, także w weekendy i święta. Twoi klienci o każdej porze dnia i nocy mogą ją odwiedzić i dowiedzieć się więcej o Twojej działalności. Zamiast cały czas być pod telefonem i pracować całą dobę, zacznij polegać na własnej witrynie internetowej i daj się znaleźć w sieci. Strona będzie Twoim najlepszym pracownikiem, który w dodatku nie pójdzie na urlop i nie poprosi o podwyżkę. Zawsze będzie do dyspozycji. To tak, jakby Twoja siedziba była cały czas otwarta.

Klientom łatwiej będzie się także z Tobą skontaktować. Prościej pod wpływem chwili napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, niż czekać do rana, aż będzie można do Ciebie zadzwonić. Dzięki temu zwiększysz liczbę kontaktów, co doprowadzi do wzrostu Twoich zysków.

3. Nieograniczone możliwości

Strona internetowa pozwoli Ci dotrzeć nie tylko do osób z okolicy, ale także z całej Polski i zza granicy. Wystarczy, że będzie dostępna w innych wersjach językowych, by skutecznie trafiać do klientów z różnych stron świata. Pozwoli Ci to na rozwój firmy na szerszą, również zagraniczną skalę, bez konieczności inwestowania ogromnych finansów, jakie byłyby konieczne do otwarcia stacjonarnych lokali. Internet nie ma granic i możesz wykorzystać to w swojej działalności.

Witryna pozwoli Ci na nieustanny rozwój firmy i dotarcie do ogromu potencjalnych klientów.

4. Twoja konkurencja ma już stronę internetową

Nie ma czemu się dziwić, zdecydowana większość polskich firm zdaje sobie sprawę z konieczności istnienia w sieci i posiada swoją witrynę. Zapewne w tym gronie znajdziesz także swoich konkurentów. Dzięki lepszej dostępności w sieci Twoi rywale najprawdopodobniej zyskują klientów, którzy mogliby trafić do Ciebie. Brak widoczności w sieci z pewnością nie sprzyja Twojej firmie w pozyskiwaniu klientów, może jedynie ułatwić zainteresowanym decyzję o skorzystaniu z oferty konkurencji. Zadbaj o to, by Twoja firma była dostępna i dała się znaleźć.

Pamiętaj, że media społecznościowe nie powinny być zamiennikiem dla strony internetowej – profil firmowy na Facebooku to narzędzie, które także wesprze Twoje działania w sieci. Nie jest to jednak alternatywa dla witryny. Stronę internetową traktuj jak wizytówkę, siedzibę Twojego biznesu w internecie. Profil w mediach społecznościowych wykorzystaj do budowania relacji z klientami i ukazywania codziennego życia firmy.

5. To Twoja najlepsza reklama

Poza oczywistymi funkcjonalnościami strona internetowa stanowi też fundament budowania marki. Profesjonalna witryna pozwoli Ci na podbudowanie wizerunku poważnego gracza i zdobycie zaufania klientów. Umożliwi także prowadzenie działań marketingowych wedle Twojego uznania i takich, które będą dopasowane do Twoich klientów. Obecnie użytkownicy internetu są coraz bardziej świadomi, więc brak strony internetowej może skutecznie odwieść ich od skorzystania z Twoich usług lub produktów. Nie warto do tego dopuszczać. Zadbaj o przejrzystość i atrakcyjność witryny firmowej, a będzie ona Twoją najlepszą inwestycją.

Wiesz już, dlaczego Twoja firma musi mieć stronę internetową. Nie czekaj dłużej i daj się znaleźć klientom. W budowaniu strony pomoże Ci Pakiet na Start w home.pl. W zestawie znajdziesz domenę i hosting z pocztą oraz certyfikat SSL, czyli narzędzia niezbędne do uwidocznienia Twojego biznesu w sieci. Zacznij budować swoją markę w internecie i docieraj do klientów. Prowadzenie działalności zwykle wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Pozwól więc, by Twoja strona internetowa Ci to ułatwiła.