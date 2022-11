Trwają prace uzupełniające nową drogę wodną przez Mierzeję Wiślaną

Montaż konstrukcji obrotowego mostu w Nowakowie rozpoczyna wykonawca na rzece Elbląg. Trwa też pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym - podał PAP Urząd Morski w Gdyni. Dzięki tym pracom nowa droga wodna łączącą Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym będzie funkcjonalna

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został oddany do użytku 17 września. Do 6 listopada przepłynęły nim 384 jednostki - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Kanał Żeglugowy gwarantuje Polsce bezpieczeństwo i suwerenność - podkreśla rząd.

Aby z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany mogły przepływać większe jednostki niż żaglówki konieczne jest wykonanie prac dodatkowych takich jak m.in. zagospodarowanie brzegów rzeki Elbląg, wybudowanie mostu obrotowego w Nowakowie czy pogłębienie torów wodnych na Zalewie Wiślanym i na rzece Elbląg do tamtejszego portu.

Jak wskazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, wykonawca przygotowuje się do montażu metalowej konstrukcji mostu obrotowego w Nowakowie - podpory mostu są już gotowe. „Na początku listopada został złożony na budowie drugi element jezdni mostu, trwają prace przy przygotowaniu styków do połączeń elementów jezdni oraz przy budowie podparć tymczasowych dla montażu konstrukcji stalowej między podporami” - wyjaśniła.

W najbliższych dniach planowane są kolejne dostawy elementów jezdni. Trwają również prace, związane z budową nowego układu drogowego wokół mostu. Kontynuowane są prace związane z obudową brzegów rzeki Elbląg. Roboty podstawowe (pogrążanie i kotwienie ścianki szczelnej) wyprzedzają harmonogram. Zaawansowanie prac w tym zakresie wynosi 70 proc. - poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Konieczne jest też pogłębienie toru wodnego przez Zalew Wiślany. Jak podał Urząd Morski w Gdyni, zaawansowanie prac wynosi tam obecnie ok. 60 proc. a roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy, osiągnął kamień milowy, polegający na realizacji 50 proc. prac do końca września tego roku. Prace prowadzone są na kilku odcinkach jednocześnie - obecnie skoncentrowane są w centralnej i południowej części toru wodnego, od wyspy na południe w kierunku rzeki Elbląg.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 km; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożyły się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości. Całość inwestycji będzie gotowa w 2023 roku.

PAP/KG