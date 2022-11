Bezpieczna taksówka dzięki aplikacji

Czy żyjemy w niebezpiecznych czasach? Na różne globalne zagrożenia nie mamy wpływu. Jednak codzienne bezpieczeństwo nas i naszych bliskich mamy we własnych rękach

Kiedyś, udając się w podróż, słyszeliśmy: „Zadzwoń, jak dojedziesz”, dzieci meldowały rodzicom, gdzie są i o której wrócą, a wsiadając do taksówki, kobiety przezornie wysyłały przyjaciółkom numer rejestracyjny pojazdu. Dziś każdy z nas ma komórkę, a korzystając z wielu aplikacji, mamy możliwość obserwowania w czasie rzeczywistym, jak zmienia się lokalizacja jej właściciela. Bliscy udostępniają sobie możliwość monitoringu, ale ta funkcja doskonale sprawdza się również w biznesie.

Bezpieczeństwo przejazdów z aplikacją Bolt to priorytet firmy, która dąży, by zarówno każdy pasażer, jak i kierowca czuli się bezpiecznie i komfortowo. Firma opublikowała Standardy Społeczności Bolt, które są ważnym elementem regulaminów obowiązujących wszystkich użytkowników, a ich nieprzestrzeganie może skutkować stałym usunięciem z aplikacji. Znajdują się w nim pogłębione informacje o kodach kulturowych, nieprawidłowych zachowaniach i przemocy seksualnej, a także konsekwencjach związanych z popełnianiem przestępstw związanych z przemocą seksualną.

Bolt jako pierwsza platforma w Polsce wprowadziła w maju br. obowiązkowe szkolenia dla kierowców, opracowane we współpracy z fundacją Feminoteka. Warunkiem kontynuowania współpracy z Bolt jest zaliczenie testu. Webinar obejmuje podstawy z zachowania w ramach relacji pasażer–kierowca, tłumaczy, które sytuacje są absolutnie niedopuszczalne i jakie są ich konsekwencje.

Gdy chodzi o bezpieczeństwo, nie oszczędza się też na technologiach. Bolt wdrożyłaa weryfikację kierowców w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to uniemożliwia podszywanie się pod współpracowników firmy. Kierowcy są wyrywkowo proszeni o zrobienie sobie zdjęcia, które po porównaniu z prawem jazdy przechodzi autoryzację systemu. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości konto kierowcy zostaje zablokowane.

Żeby uniknąć nieporozumień, w aplikacji Bolt dla pasażerów została wprowadzona nowa funkcja opracowana przez inżynierów firmy: automatyczny translator czatu. Wykrywa on język, którym porozumiewają się kierowca i pasażer. Jeśli użytkownicy posługują się różnymi językami, ich wiadomości zostają automatycznie przetłumaczone na język, który wybrali w aplikacji. Tłumaczenie ułatwia uzgodnienie szczegółów przejazdu.

A jeśli pasażerka bezpieczniej czuje się, gdy jest wieziona przez kobietę? W aplikacji jest dostępna kategoria „Kobiety dla kobiet”. Każda użytkowniczka aplikacji może zamówić przejazd z kierowczynią. Ta opcja działa już w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie, we Wrocławiu, w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Każda kierowczyni uprawniona do jazdy w tej kategorii przechodzi indywidualną weryfikację firmy. W aplikacji Bolt dla kierowców jest dostępne rozwiązanie pozwalające na śledzenie przejazdu oraz przycisk alarmowy łączący z numerem alarmowym 112 bezpośrednio z aplikacji. Ponadto kierowczynie mają możliwość odrzucenia przejazdu, np. gdy stwierdzą, że został on zamówiony przez mężczyznę.

W obliczu napaści na tle seksualnym lub napastowania Bolt stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców. Zgodnie z procedurami po otrzymaniu takiego zgłoszenia kierowca zostaje natychmiast zablokowany, a osobie poszkodowanej jest proponowane wsparcie psychologiczne ze strony partnera merytorycznego Bolt, fundacji Feminoteka. Jednocześnie Bolt współpracuje z organami ścigania, przekazując wszystkie potrzebne informacje, by umożliwić im podjęcie kolejnych kroków w śledztwie.

Na czerwcowym spotkaniu Komitetu Monitorującego z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i fundacji Feminoteka wdrożone przez Bolt rozwiązania bezpieczeństwa zostały ocenione pozytywnie. To napędza działania do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa w przewozach taksówkami.

AR