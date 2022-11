Premier: Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych

Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej, będzie się ono odbywało we wzmocniony sposób razem z sojusznikami - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

-Prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego - dodał także szef rządu.

Zauważył również, że trwają prace nad ustaleniem wszystkiego, co stało na terenie wsi Przewodów, kilka kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej.

-Na miejscu pracują specjaliści, zaprosiliśmy także międzynarodowych ekspertów - powiedział po specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki.

MSZ podał, że o godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

„Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W ostatnich godzinach pan prezydent, ja, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych rozmawialiśmy z wieloma naszymi odpowiednikami, partnerami z NATO i Unii Europejskiej” – powiedział szef rządu.

Złożył kondolencje rodzinom mężczyzn, którzy ponieśli śmierć. „Mogę zapewnić, że nie zapewnimy samych sobie rodzin, nie zostawimy samych sobie bliskich” – zaznaczył.

Premier poinformował, że „trwają prace nad ustaleniem przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego co się stało podczas zdarzenia”. Przekazał, że do udziału w pracach zaproszono międzynarodowych ekspertów. „Poprosiliśmy o to wsparcie sojuszników, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie” – dodał premier.

PAP/kp