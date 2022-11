Macron na szczycie G20: jestem w pełni solidarny z Polską

W pełni solidaryzuję się z Polską, zadeklarował prezydent Francji Emmanuel Macron w środę podczas szczytu państw G20 na indonezyjskiej wyspie Bali po tym, jak na terytorium Polski spadła rakieta, zabijając dwie osoby - poinformowała agencja Reutera

Macron oświadczył też, że kontaktował się z polskimi władzami, aby poznać okoliczności wybuchu rakiet. „Trwa analiza zdarzenia” - powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej.

Francuski prezydent Macron dodał też, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przekazał mu wyrazy solidarności w związku ze zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę, do którego doszło we wtorek.

Ze strony G20 wyszedł jasny komunikat, że nie chce wojny i że należy przestrzegać prawa międzynarodowego. Mamy pełną zgodę co do tego, by skłonić Rosję do deeskalacji konfliktu - powiedział Macron.

We wtorek na terenie województwa lubelskiego we wschodniej części Polski eksplodowała rakieta, w wyniku czego śmierć poniosły dwie osoby. Tego samego dnia Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę, był to największy ostrzał obiektów cywilnych od początku rosyjskiej agresji na ten kraj.

PAP/KG