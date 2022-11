Rośnie chiński eksport. Inflacja przyhamuje

Chiński eksport zaczyna wzrastać, co ułatwi wyhamowanie inflacji w Europie, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Będzie to efekt wyhamowania podwyżek cen towarów przemysłowych.

Chiński eksport zaczyna wzrastać. Najsłabszy wynik Chiny odnotowały w marcu tego roku - rozszerzanie się pandemii COVID-19 doprowadziło do wprowadzenia obostrzeń na rejonach wytwarzających ponad połowę chińskiego PKB. W październiku eksport towarów wzrósł do 155 mln ton - to o 7,5% więcej niż rok wcześniej. Instytut IfW Kiel szacuje, że chiński eksport jest obecnie o ok. 37 proc. większy niż średnio w 2019 r. Poprawa handlu z Chinami ułatwi wyhamowanie inflacji w Europie - będzie to efekt wyhamowania podwyżek cen towarów przemysłowych - czytamy w „Miesięczniku Makroekonomicznym 11” PIE.

Wskazano również, że globalne spowolnienie oznacza tańszy koszt surowców energetycznych, co obniży inflację; problemem są natomiast rosnące ceny żywności.

GrainCorp, jeden z największych australijskich eksporterów pszenicy, wskazuje, że w najbliższych latach globalna podaż nie zaspokoi popytu. Oznacza to, że państwa będą redukować zapasy, co wpłynie na ceny. Pomóc może eksport zboża z Ukrainy. Umowa na eksport ukraińskich zbóż została przedłużona o kolejne 120 dni, jednak faktyczną wymianę mogą utrudniać rosyjskie prowokacje - informuje PIE.

PIE podał, że „ryzyko utrzymania wysokich cen żywności w dłuższym horyzoncie jest jednak duże”.

ISBnews/RO