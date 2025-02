Gminy z ofertą działek na zasadzie „lokal za grunt”

Minister Rozwoju i Technologii będzie mógł przekazać na budownictwo mieszkaniowe grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej oraz grunty spółek Skarbu Państwa - wynika z opublikowanego w piątek projektu ustawy. Grunty będą otrzymywać gminy, które będą mogły je m.in. sprzedać w rozliczaniu „lokal za grunt”.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Tereny pod nowe inwestycje mieszkaniowe

W uzasadnieniu czytamy, że „zawiera propozycje, które pomogą rozwiązać zidentyfikowane problematyczne kwestie mające bezpośredni wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego”. Autorzy projektu stwierdzili, że „jedną z barier dla rozwoju rynku nieruchomości w najbliższych latach stanowi niedostateczna podaż gruntów, na których mogłyby powstawać nowe inwestycje mieszkaniowe”.

W projekcie znalazły się zapisy, których celem jest zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

„(…) proponuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (…) kompetencji do przejmowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przekazywania ich do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje właściwy miejscowo starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (…). Uprawnienie to ograniczone będzie wyłącznie do nieruchomości, które mogą być zagospodarowane na cele mieszkaniowe, tj. przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod wskazane cele” – napisano w uzasadnieniu.

Działaki „obligatoryjnie oddawane”

Zgodnie z projektem, nieruchomości takie będą „obligatoryjnie oddawane nieodpłatnie gminom na wniosek ich organów wykonawczych”.

Na uzyskanych gruntach gminy będą mogły wybudować budynek mieszkalny, w którym lokale mieszkalne wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo będą mogły sprzedać ten grunt rozliczeniu „lokal za grunt”.

Gminy będą mogły także ustanowić na takiej nieruchomości użytkowanie wieczyste na rzecz społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub spółki gminnej, spółdzielni mieszkaniowej albo jednoosobowej spółki gminnej. Na pozyskanych w ten sposób gruntach instytucje te będą musiały wybudować budynki mieszkalne.

„Projekt przewiduje rekompensatę odpowiadającą wartości przekazanego prawa do nieruchomości w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane na nieruchomości przekazanej podmiotom wskazanym w ust. 2 w ciągu pięciu lat od dnia przekazania. W takim przypadku, na wniosek Dyrektora Krajowego Ośrodka, gmina zobowiązana będzie do zapłaty rekompensaty odpowiadającej wartości przekazanego prawa do nieruchomości” – czytamy w uzasadnieniu.

Przejmowanie gruntów spółek Skarbu Państwa

W projekcie mowa jest także o możliwości przejmowania gruntów spółek Skarbu Państwa. Chodzi o – jak wynika z uzasadnienia – grunty, które tym spółkom „są zbędne”. W tym przypadku grunty byłyby również przekazywane do zasobu Skarbu Państwa i przekazywane do dyspozycji starostom, którzy z kolei mogliby je przekazywać gminom na takie same cele, jak w przypadku gruntów z zasobu własności rolnej.

„(…) ministrowi właściwemu ds. budownictwa zaproponowano przyznanie kompetencji do nieodpłatnego przejmowania nieruchomości zbędnych spółce. Przejęta nieruchomość będzie równocześnie przekazywana do zasobu gospodarowanego przez właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. Przejęcie i przekazanie nieruchomości będzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu wykonującego prawa z akcji, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi (organ nadzoru)” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada nałożenie na wszystkie spółki Skarbu Państwa obowiązku sporządzenia w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie „wykazu nieruchomości stanowiących ich własność lub przedmiot użytkowania wieczystego ze wskazaniem, które z nich wykorzystuje do prowadzenia działalności przeważającej”.

PAP, sek

