KPO się opóźnia. Większość planów w połowie drogi

Planowany na 2025 r. wniosek o kolejną rewizję KPO będzie dotyczył opóźnienia terminu powstania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego - zapowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy. Obecna wersja KPO przewiduje, że w 2026 r. będzie 80 proc. tych planów.

W końcu czerwca Pełczyńska-Nałęcz informowała, że druga rewizja Krajowego Planu Odbudowy prawdopodobnie będzie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Realizacja KPO buksuje

Przygotowanie tych planów trwa 3-4 lata. Są one bardzo potrzebne, ale do 2026 r. nie zdołamy zrobić wszystkich. Chodzi o to, żeby wpisać, że większość z nich będzie w połowie drogi - powiedziała minister w radiu Tok FM .

Jak dodała, „w czasie drugiej rewizji w 2025 r. sprawdzimy, gdzie jesteśmy i ustanowimy realistyczne wskaźniki”.

Środki dopiero pójdą

Wyjaśniła, że ponieważ cały KPO jest opóźniony, zatem rząd dopiero teraz uruchamia finansowe wsparcie dla gmin na przygotowanie tych planów.

Jak informował w czwartek wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki, na przygotowanie planów zarezerwowano dla gmin 870 mln zł z KPO.

Każda gmina ma mieć plan

Zgodnie z obecną wersją KPO, aby reforma systemu planowania przestrzennego została uznana przez Komisją Europejską za zrealizowaną, plany ogólne muszą zostać przygotowane przez co najmniej 80 proc. polskich gmin.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina będzie musiała przygotować i uchwalić plan ogólny do 1 stycznia 2026 r. Plan zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowają moc do dnia wejścia w życie w danej gminie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Sfery planistyczne i standardy urbanistyczne

Plan ogólny ma stanowić schemat zagospodarowania przestrzeni. Jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy.

Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni; będą stanowić też wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej, jakie te działania przyjmą.

W planie ogólnym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, a ponadto można określić obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej.

Ustawa umożliwia ponadto mieszkańcom danej gminy samodzielne zainicjowanie procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

PAP/bz

