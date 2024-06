Prezydent ciepło przyjęty w Chinach: Namawia do inwestycji

Prezydent Andrzej Duda przekonywał we wtorek w Chinach do inwestycji w Polsce. Zapewniał, że nasz kraj to bezpieczna, stabilna i perspektywiczna lokalizacja dla zagranicznego kapitału i inwestycji, gwarantująca niedyskryminujące otoczenie biznesowe.

Polski prezydent od niedzieli składa oficjalną wizytę w ChRL. We wtorek w Dalian wziął udział w letniej odsłonie Światowego Forum Ekonomicznego. Podczas sesji otwarcia Duda opowiadał o Polsce i ostatnich dekadach naszego rozwoju. Jak zapewniał, Polska to kraj udanej transformacji gospodarczej, lider wzrostu i doskonałe miejsce do inwestycji.

Od 1990 roku skala wzrostu PKB mojego kraju znacząco przekroczyła 1000 procent - z poziomu niespełna 66 mld dolarów do obecnej wartości ponad 800 mld dolarów. Realny PKB per capita wzrósł z 6100 dolarów do przeszło 46 tysięcy dolarów. Najważniejsze instytucje finansowe na świecie prognozują, że najbliższe lata przyniosą dalszą kontynuację trendu bogacenia się polskiego społeczeństwa. Po prześcignięciu Grecji i Portugalii pod względem realnego dochodu na mieszkańca, Polska w najbliższych latach - jak przewiduje się - dorówna Hiszpanii, a następnie Włochom.

Nieprzerwany wzrost

„Mimo wszystkich kryzysów, pandemii koronawirusa, kryzysu energetycznego, który przeszliśmy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę wzrost jest cały czas nieprzerwany” - dodał.

Zdaniem Dudy, za tymi wynikami gospodarczymi stoi mądrość ekonomicznych i politycznych decyzji polskich władz w ciągu ostatnich 35 lat. Za kluczowy moment na początku tej drogi prezydent uznał radykalne zerwanie z gospodarką nakazowo-rozdzielczą i przejście na wolnorynkowe zasady handlu.

Zbudowaliśmy sprawne i stabilne instytucje państwowe i gospodarcze. Obraliśmy stały kurs na integrację z Unią Europejską, której częścią jesteśmy od przeszło 20 lat. Te czynniki zapewniły nam wiarygodność, przewidywalność oraz stabilność.

Polacy naród ambitny

Prezydent przekonywał, że Polacy są narodem ambitnym, kreatywnym, zdolnym do poświęceń, pracowitym i konsekwentnym. Zwrócił uwagę, że obecnie wśród 30-latków co drugi posiada wyższe wykształcenie, zaś w ubiegłym roku polskie uniwersytety ukończyło ponad 55 tys. absolwentów kierunków technicznych i informatycznych. Wskazywał też, że w ciągu ostatnich 20 lat bezrobocie w Polsce spadło do jednego z najniższych wśród państw UE poziomów i wyniosło 2,7 proc. na koniec ubiegłego roku.

Prezydent zachęca do inwestycji

Duda mówił ponadto, że dzięki otwarciu naszej gospodarki na inwestycje zagraniczne, przyciągnęliśmy kapitał, wiedzę i nowe technologie, co - jak ocenił - znacznie przyspieszyło dynamiczny wzrost gospodarczy Polski po 1989 r.

„Zachęcam państwa do bliższego przyjrzenia się możliwościom, które oferujemy. Polska to bezpieczna, stabilna i perspektywiczna lokalizacja dla zagranicznego kapitału i inwestycji, gwarantująca niedyskryminujące otoczenie biznesowe. Chętni do tego, by prowadzić biznes w Polsce i z Polską, by inwestować w Polsce, mogą liczyć na szeroki i szczodry wachlarz instrumentów wsparcia, w tym granty i ulgi podatkowe” - oświadczył prezydent.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamiast kopalń, będą bagna. Gmina ratuje sytuację

Rząd dzieli Orlen: Bez dominacji na rynku gazu

Nie płacił abonamentu RTV. Musiał oddać 187 tys. zł

Najpiękniejsze na świecie. Polskie muzeum z nagrodą!

Wspomniał też o rozbudowie polskiej infrastruktury. „Mój kraj od wieków stanowi pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jesteśmy w sercu Europy. To w Polsce przecinają się najważniejsze arterie drogowe i kolejowe łączące nasz kontynent. To u nas znajdują się terminale intermodalne w Małaszewiczach i Sławkowie, gdzie kończy się szerokotorowa linia transsyberyjska, gdzie docierają dzisiaj pociągi także i z Chin (…). Dlatego nie sposób wyobrazić sobie obecności gospodarczej w Europie - w szczególności gospodarczej obecności Chin - z pominięciem i bez Polski” - powiedział Duda.

Z Dalian Aleksandra Rebelińska

PAP/ as/