Rusza program dla biznesu zaangażowanego w pomoc Ukrainie

Już 7-9 grudnia międzynarodowy szczyt World for Ukraine w Rzeszowie-Jasionce zjednoczy świat wokół pomocy dla Ukrainy. Każda firma - bez względu na jej wielkość i skalę zaangażowania - będzie mogła podzielić się swoją historią oraz zainspirować innych

Program matchmakingu realizowany jest w ramach szczytu World For Ukraine Summit. Stanowi on unikatową okazję dla organizacji pozarządowych i biznesu, aby połączyć siły na rzecz pomocy Ukrainie. Pozwala również opowiedzieć o swoich działaniach, inspirować innych i dzielić się doświadczeniem. Projekty humanitarne, rekonstrukcyjne, edukacyjne i kulturowe mogą stać się rzeczywistością i poprawić położenie milionów Ukrainek i Ukraińców dotkniętych skutkami wojny.

Idea matchmakingu W4UA jest prosta. NGO zgłasza projekt humanitarny, np. odbudowa dachu szkoły, darczyńcy biznesowi reagują na zgłoszenie. „Match” czyli sparowanie oznacza nawiązanie konkretnej współpracy, dzięki której szkoła będzie mogła znowu przyjąć uczniów – wyjaśnia rzecznik prasowy G2A Arena, Dariusz Aleksandrowicz – dodatkowo każda organizacja, która przekaże środki na pomoc Ukrainie, otrzyma status Partnera-Filantropa oraz możliwość zaprezentowania swoich dokonań podczas szczytu.

Projekty wspierane przez Fundację W4UA koncentrują się na jednym z trzech obszarów: (1) pomoc humanitarna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie i uchodźców w sąsiadujących krajach; (2) projekty odbudowy obszarów miejskich i infrastruktury; oraz (3) projekty edukacyjne i kulturowe. Wszystkie projekty wspierane przez Fundacje są realizowane przez sprawdzonych partnerów pozarządowych. Konkretny wykaz kosztów każdego projektu będzie dostępny na prośbę potencjalnego partnera.

Szczyt W4UA będzie także oferował możliwość zaprezentowania działań na rzecz Ukrainy zarówno przez biznes, samorządy i organizacje pozarządowe. Share Your Story Zone („podziel się swoją historią”) będzie przestrzenią, w której każda organizacja będzie mogła opowiedzieć o swoich działaniach związanych ze wsparciem dla Ukrainy. Międzynarodowy szczyt World for Ukraine w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce połączy siły rządów i samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu, aby wspólnie jeszcze lepiej reagować na ukraiński apel o pomoc. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy rosyjska kampania terroru pogłębia kryzys humanitarny na Ukrainie i może doprowadzić do kolejnej fali uchodźców podczas nadchodzącej zimy.

Szczyt W4UA, międzynarodowe wydarzenie organizowane zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, w Rzeszowie-Jasionce w dn. 7-9.12.2022, ma na celu wypracowanie i wdrożenie lepszych rozwiązań pomocowych dla ukraińskiego społeczeństwa. Strona wydarzenia: www.w4ua.com.

Więcej informacji o matchmakingu: www.w4ua.com/pl/matchmaking-pl/

