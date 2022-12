Niemcy. Szef NATO o wspieraniu Ukrainy i zagrożeniu ze strony Rosji

Wspieranie Ukrainy jest kosztowne, ale jeśli rosyjski przywódca Władimir Putin wygra wojnę, świat stanie się bardziej niebezpieczny - powiedział w czwartek w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

Stoltenberg, który wystąpił na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa, oświadczył, że jest za wcześnie, by wyciągać wnioski z dyskusji na temat rozmieszczenia niemieckich zestawów Patriot, które miały trafić do Polski, ale Warszawa zaproponowała przekazanie ich Ukrainie.

Zgadzamy się wszyscy, że należy pilnie pomóc Ukrainie, również (dostarczając jej) system obrony powietrznej - powiedział Stoltenberg. Dodał jednak, że „ważne jest to, by zrozumieć, że chodzi nie tylko o dostarczenie nowych systemów, ale również o to, by sprawić, że będą one w stanie funkcjonować”, co oznacza, że konieczne jest zagwarantowanie wystarczającej ilości amunicji, części zamiennych i konserwacji sprzętu.