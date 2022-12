KGHM świętuje Barbórkę. Prezes PiS: dziękuję za codzienny trud

70 pracowników KGHM odebrało odznaczenia państwowe, kordziki górnicze i honorowe szpady górnicze podczas uroczystej centralnej Akademii Barbórkowej. Po przerwie spowodowanej pandemią miedziowy gigant wraca do obchodów górniczego święta w tradycyjnej, uroczystej formule. Spółka otrzymała życzenia od najważniejszych osób w państwie. Specjalny list wystosował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Bez maseczek i restrykcyjnych obostrzeń, w wyjątkowej atmosferze i z udziałem zaproszonych gości – wyróżnieni pracownicy KGHM odebrali Medale za Długoletnią Służbę z rąk Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego i prezesa KGHM Tomasza Zdzikota. 30 osób otrzymało honorowe szpady górnicze – symbol honoru, wolności i godności górnika.

Choć jestem tu od niedawna, to już mogę powiedzieć, że KGHM to wyjątkowa społeczność, wyjątkowa Załoga. To ogromna wartość. KGHM jest jednym z filarów polskiej gospodarki. Tego sukcesu nie byłoby bez Waszej pracy. Na słowa uznania i podziękowania zasługują nie tylko wyróżnione dziś osoby, ale cała górnicza brać KGHM. To Wy tworzycie wartość tej firmy. Niech Święta Barbara czuwa nad Wami każdego dnia! Niech żyje górniczy stan! – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

Gratulacje, życzenia i podziękowania za codzienny trud miedziowym górnikom przekazali zaproszeni goście i najważniejsze osoby w państwie.

Prezydent Andrzej Duda w przesłanym liście złożył górnikom najlepsze życzenia i podkreślił fachowość, zaangażowanie i poświęcenie pracowników KGHM.

Z całego serca dziękuję za wysiłek, który ma szczególne znaczenie dla rozwoju Rzeczypospolitej (…) Życzę, aby szczególnie w tych dniach odczuwali Państwo radość i dumę z przynależności do górniczej braci oraz do tej wielkiej rodziny, jaką tworzą wszyscy, którzy na co dzień wspierają pracowników kopalń i ich trud. Niech Państwa sukcesy zawodowe budują pomyślność Państwa bliskich, zakładów pracy, miejscowości i regionów; a wreszcie całej naszej Ojczyzny - napisał Andrzej Duda.

Z okazji Barbórki życzenia dla pracowników KGHM w specjalnym liście przekazała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Tegoroczna Barbórka ma znaczenie szczególne, kończy bowiem wyjątkowy dla KGHM czas obchodów 65. rocznicy odkrycia największego w Europie złoża rud miedzi. To przełomowe odkrycie sprawiło, że dzisiaj jesteśmy bardzo dumni z nowoczesnego górnictwa i hutnictwa miedziowego tak pięknie rozkwitającego na Dolnym Śląsku. Na wszystkie te osiągnięcia pracują również z wielkim oddaniem obchodzący dzisiaj swoje święto górnicy Polskiej Miedzi, którym z głębi serca życzę górniczego szczęścia i wszelkiej osobistej pomyślności. Dziękuję za Waszą fachowość, wytrwałość i zaangażowanie. Jednocześnie gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanej na co dzień niezwykle ważnej służby - napisała Elżbieta Witek.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do górników z KGHM napisał:

W tym wyjątkowym dniu wszystkim górnikom, pracownikom KGHM Polska Miedź SA i ich rodzinom pragnę przekazać gratulacje i wyrazy najgłębszego szacunku. KGHM jest prawdziwą perłą w koronie. Dowodzą o tym wyniki oraz kluczowe inwestycje prowadzone przez Spółkę. Dziękuję za ten trud, który podejmujecie każdego dnia, za to co robicie dla Waszego regionu i Polski. Wierzę, że przynależność do górniczego stanu, jest powodem Waszej dumy i satysfakcji. Niech Św. Barbara czuwa na Wami i otacza opieką, dodaje siły i wytrwałości.

List od premiera odczytał minister Krzysztof Kubów.

Jacek Sasin, Wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych w przesłanym liście składając życzenia dla górników, zwrócił uwagę na globalne znaczenie KGHM jako czołowego producenta miedzi i srebra na świecie.

Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie Państwa profesjonalizm i codzienna, ciężka praca. To dzięki niej KGHM jest konkurencyjną, inwestującą w innowacyjne rozwiązania i rozpoznawalną na światowym rynku marką (…). Całej drużynie KGHM Polska Miedź dziękuję za trudną i odpowiedzialną pracę, która przyczynia się do gospodarczego wzrostu naszej Ojczyzny. Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu wytrwałości, bezpiecznej służby i wszelkiej pomyślności. Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszelkich wyzwaniach i nieustannie otacza swoją opieką! - napisał Jacek Sasin.

Okolicznościowy list wystosował również prezes PiS Jarosław Kaczyński:

W tym szczególnym dniu chyląc przed Państwem czoła w podzięce za niebezpieczny codzienny trud, pragnę z całego serca życzyć Państwu, całej społeczności KGHM Polska Miedź wraz z Rodzinami zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, w tym satysfakcji z pracy oraz zawodowego spełnienia. Zaś samej Spółce – dalszego dynamicznego rozwoju i osiągania z nawiązką zakładanych celów – napisał Jarosław Kaczyński.

Święto całego regionu

Uroczysty nastrój górniczego święta mogli poczuć także mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Po dwuletniej przerwie powrócił widowiskowy Pochód Lisa Majora. Przemarsz ulicami Lubina zakończył się w Rynku ceremonią skoku przez skórę. To tradycyjne pasowanie na górnika jest szczególnym wydarzeniem dla młodych adeptów górnictwa, którzy skokiem przez skórę są przyjmowani do braci górniczej. W piątkowy wieczór zorganizowano także barbórkową karczmę i górniczy comber babski.

4 grudnia – Dzień Górnika

Kolejne uroczystości odbyły się w niedzielę 4 grudnia. W Lubinie, Polkowicach i Głogowie dzień imienin patronki górników św. Barbary rozpoczął się od górniczych pobudek. Już od godziny 6 rano mieszkańcom regionu o wyjątkowym święcie przypominał występy orkiestr górniczych.

W Kościele Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin. Uroczystości zakończyły się złożeniem, przez przybyłych gości, kwiatów przy pomniku Jana Wyżykowskiego, odkrywcy Polskiej Miedzi.

Święta Barbara z Nikomedii, żyjąca na przełomie III i IV w. n.e. na terenie ówczesnej Syrii i Turcji, jest patronką zawodów „trudnej pracy” – górników, hutników, marynarzy, rybaków czy żołnierzy. Uroczystości określane mianem „Barbórki”, np. akademie, spotkania i msze święte oraz różne imprezy towarzyszące, tradycyjnie organizowane są przy okazji imienin patronki górników – Św. Barbary – 4 grudnia.

