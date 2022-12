Borrell: Nie ma porozumienia ws. kolejnych sankcji przeciwko Rosji

Wciąż nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kolejnego - dziewiątego - pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformował w poniedziałek w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wyraził nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć w poniedziałek lub wtorek.

„Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie uzgodniły jeszcze dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji” - powiedział wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych przed rozpoczęciem spotkania unijnych szefów MSZ.

Jednocześnie Hiszpan zapowiedział „bardzo twardy” pakiet sankcji wobec Iranu. „(UE) podejmie wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć młode kobiety i pokojowe demonstracje” - dodał.

Szef unijnej dyplomacji wezwał także Kosowo i Serbię do deeskalacji. Między krajami w ostatnim czasie znów wzrosło napięcie. „Wrócili do rozmów. Muszą znaleźć sposób na zakończenie tendencji do walk ulicznych i wznoszenia blokad na drogach” - powiedział.

PAP/kp