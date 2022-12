Diament w Fabryce Norblina

Pod koniec 2019 r. Japan Tobacco International (JTI) ogłosiło kolejną strategiczną inwestycję w Polsce – otwarcie Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie.

Centrum, w którym obecnie pracuje blisko 900 osób, wspiera działalność JTI na całym świecie i jest największym z trzech takich ośrodków firmy. Wielokrotnie nagradzane biuro Centrum mieści się w Fabryce Norblina i wyznacza najwyższe standardy zrównoważonego projektowania.

W centrum pracują m.in specjaliści ds. finansów, kwestii HR, marketingu, logistyki czy spraw prawno-regulacyjnych. Kluczowe w wyborze lokalizacji biura były: dobry dostęp do komunikacji miejskiej, bliskość punktów usługowych i możliwość stworzenia takiego miejsca, do którego pracownicy będą przychodzić z przyjemnością i z którego będą dumni.

JTI wzięło udział w niezwykłej transformacji Fabryki Norblina. Historyczna siedziba fabryki wyrobów srebra przemieniła się w imponującą przestrzeń biurową, w której JTI zajmuje 3 piętra o łącznej powierzchni 8,5 tys. m. kw. W samym biurze widać wyraźnie nawiązania do dziedzictwa miejsca, ale też do japońskich korzeni firmy. W sezonie letnim pracownicy mogą spędzać czas pod drzewami wiśniowymi w ogrodzie japońskim na tarasie, a na co dzień relaksować się przy wewnętrznych tężniach solankowych.

Powstanie biura zbiegło się z wybuchem COVID-19 i, jak się okazało, wiele rozwiązań wprowadzonych na etapie projektowania wyprzedziło potrzeby, które przyniósł czas pandemii. Chodzi przede wszystkim o dbanie o samopoczucie pracowników i stworzenie komfortowych warunków pracy. Przestrzeń jest wyraźnie podzielona na miejsca wspólnej i cichej pracy, jednocześnie w całym biurze wykorzystano materiały dźwiękochłonne, by zapewnić optymalne warunki do skupienia się. Wkomponowano też dużą ilości roślinności, która często zastępuje tradycyjne ściany.

Walory biura zostały uznane w polskich i międzynarodowych rankingach. Centrum dostało najwyższą ocenę w Polsce i drugą na świecie w prestiżowej certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method), w której brane są pod uwagę wszystkie aspekty projektu biura i ich wpływ na pracowników i środowisko. Centrum otrzymało też nagrodę Green Building Award 2022 Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w kategorii „Najlepsze zrównoważone wnętrze” oraz diament Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) dla najbardziej innowacyjnych projektów sektora usług.

JTI tym samym ugruntowuje swoją pozycję najlepszego pracodawcy w Polsce oraz kluczowego inwestora – firma zainwestowała nad Wisłą już ponad 1 mld dolarów. Poza Centrum Usług firma posiada kompleks nowoczesnych fabryk zlokalizowanych pod Łodzią i będących największym centrum produkcyjnym JTI na świecie.

Artykuł przygotowany we współpracy z JTI Polska