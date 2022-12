Holandia: Ukraińcy będą płacić za pobyt?

Gabinet premiera Marka Ruttego chce, aby ukraińscy uchodźcy płacili za miejsca w schroniskach - wynika z informacji przekazanej parlamentarzystom przez ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

„Biorąc pod uwagę obecny przebieg wojny należy się spodziewać, że wielu uchodźców z Ukrainy nie powróci w najbliższym czasie do swojego kraju, a napływ będzie się zwiększał” – czytamy w dokumencie przekazanym członkom izby niższej parlamentu (Tweede kamer) przez ministerstwo. Resort przypomina, iż w październiku br. Komisja Europejska przedłużyła do 4 marca 2024 r., dyrektywę o ochronie tymczasowej (RTB). Daje ona uchodźcom z Ukrainy prawo do przyjmowania i opieki medycznej, edukacji małoletnich dzieci oraz możliwości podjęcia pracy.

„W tej sytuacji rząd koncentruje się na perspektywie długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania partycypacji i samodzielności w okresie pobytu uchodźców z Ukrainy w Holandii” – czytamy w informacji ministerstwa.

„Rząd zbada, czy możliwe jest, aby uchodźcy z Ukrainy partycypowali w ich przyjęciu z własnych dochodów” – informuje ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Resort podkreśla jednocześnie, że w przyszłym roku koniecznych będzie dodanie 20 tys. miejsc w miejskich schroniskach. Obecnie jest ich 70 tys.

