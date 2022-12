Ile wydamy na świąteczne prezenty?

Blisko połowa Polaków planuje wydać na świąteczny prezent średnio od 50 do 100 zł na osobę - wynika z przekazanego PAP raportu. W tym roku podobnie jak w zeszłym, Polacy najczęściej przygotują prezenty dla 4 - 5 osób i obdarują ich głównie kosmetykami.

Jak wynika z badania do cyklicznego raportu dotyczącego preferencji i intencji zakupowych polskich konsumentów przed Świętami Bożego Narodzenia, autorstwa platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX, 47 proc. Polaków średnio wyda na jeden podarunek od 51 do 100 zł.

Dla porównania w 2021 r. taką kwotę zadeklarowało 43 proc. badanych. W tym roku 27 proc. planuje przeznaczyć kwotę 101-200 zł, rok temu taką kwotę wskazało 26 proc. pytanych. Mniej niż 50 zł wyda na tegoroczny prezent 12 proc. ankietowanych (w ub. roku było 17 proc.) Ok. 6 proc. pytanych zaplanowało kwotę od 301 do 400 zł. Jeden na stu pytanych, wskazało kwotę od 401 do 500 zł, tyle samo respondentów na jeden prezent wyda ponad 500 zł. Co dwudziesty jeszcze nie wie ile wyda - podano.