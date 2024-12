Cena króluje przy świątecznych zakupach

Badanie Grupy BLIX i UCE RESEARCH pokazuje, co zadecyduje o zakupie artykułów spożywczych na święta. Najwięcej wskazań ma cena – 78,5 proc. (w ubiegłym roku – 82,6 proc.).

– Cena zatem pozostaje kluczowym czynnikiem przy wyborze produktów na świąteczny stół. To wynika z pragmatyzmu Polaków i dużej wrażliwości na koszty. Konsumenci starają się je optymalizować, bo Wigilia i Boże Narodzenie tradycyjne wiążą się z większymi wydatkami. Wybierają więc artykuły w najlepszych cenach – komentuje Marcin Lenkiewicz, współautor badania z Grupy BLIX.

Według autorów badania, spadek znaczenia ceny o 4,1 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim może sygnalizować pewną stabilizację sytuacji finansowej części konsumentów, a przynajmniej w obszarze zakupów spożywczych. Mogą oni odczuwać mniejszy nacisk na maksymalne oszczędzanie. – To może być wynikiem łagodniejszej dynamiki wzrostu cen lub większego przyzwyczajenia do obecnych warunków ekonomicznych. Innym czynnikiem może być fakt, że sieci handlowe intensywnie promują zarówno niskie ceny, jak i produkty premium, co zmniejsza presję na wybór najtańszych opcji – podkreśla Marcin Lenkiewicz.

W trakcie świątecznych zakupów spożywczych na drugim miejscu będzie liczyła się promocja – 70,1 proc. (rok wcześniej – 69,6 proc.). Trzecią pozycję w rankingu ma jakość – 53,3 proc. (53,2 proc.), czwartą – własne doświadczenie – 34,9 proc. (38,4 proc.), a piątą – dostępność – 24,7 proc. (27,6 proc.). Natomiast najmniej istotna będzie opinia influencera czy celebryty – 0,3 proc. (poprzednio – 0,8 proc.).

Te wyniki wskazują na poszukiwanie dobrych okazji zakupu wysokojakościowych towarów. Niski wpływ opinii influencerów nie zaskakuje, ponieważ w okresie świątecznym wybory przy sklepowych półkach opierają się bardziej na własnych doświadczeniach. Ograniczone zaufanie do znanych osób może też wynikać z przekonania, że ich rekomendacje są bardziej komercyjne niż autentyczne. Konsumenci wolą podejmować decyzje niezależnie, zwłaszcza w przypadku kluczowych zakupów spożywczych – wyjaśnia ekspert.

Jaki budżet na świąteczne zakupy spożywcze?

Z badania wiemy też, jaki budżet przeznaczą Polacy na świąteczne zakupy spożywcze, w przeliczeniu na jedną osobę. Najwięcej konsumentów wskazuje 101-200 zł – 25,8 proc. (rok temu – 27,9 proc.).

– To świadczy o ostrożnym podejściu Polaków do wydatków, co nie jest zaskoczeniem w obliczu wciąż odczuwalnej inflacji. Choć wynik jest o 2,1 p.p słabszy niż rok wcześniej, nadal odzwierciedla dominującą potrzebę racjonalnego planowania zakupów. Spadek może również wynikać z polaryzacji postaw. Jedni konsumenci mogą planować mniejsze zakupy, a inni – większe, w zależności od sytuacji finansowej – stwierdza Marcin Lenkiewicz.

Dalej w tym zestawieniu widać przedział 201-300 zł – 18,8 proc. (poprzednio – 17,2 proc.), brak zdecydowania – 12,9 proc. (14,1 proc.), kwotę powyżej 500 zł – 11,8 proc. (9,7 proc.), a także pułap do 100 zł – 11,1 proc. (w ub.r. – 12,1 proc.). Potem są dwa przedziały, tj. 301-400 zł – 10,9 proc. (10,7 proc.), jak również 401-500 zł – 8,7 proc. (8,3 proc.).

Niewielkie zmiany rdr. wskazują na stabilizację w podejściu do wydatków. Jednak wzrost udziału kwoty powyżej 500 zł o 2,1 p.p. rok do roku oznacza, że część Polaków decyduje się na okazalsze zakupy, być może w ramach nadrabiania ograniczeń z wcześniejszych lat. Z kolei niezdecydowani konsumenci prawdopodobnie podejmą decyzje bliżej świąt, kierując się aktualnymi promocjami i stanem budżetu. Większość z nich wybierze wydatki zbliżone do średnich wartości, unikając zarówno przesadnego oszczędzania, jak i nadmiernych zakupów – podsumowuje ekspert z Grupy BLIX.

Oprac. Sek

