Morawiecki o cenie maksymalnej gazu: to wielki sukces

Jako wielki sukces określił premier Mateusz Morawiecki we wtorek porozumienie unijnych ministrów ws. mechanizmu ograniczenia rynkowych cen gazu do 180 euro za MWh. Uzgodnienia takie zapadły w Brukseli w poniedziałek.

Udało nam się wynegocjować dużo niższy niż jeszcze parę tygodni temu pułap cenowy dla gazu. To się przełoży na mniej pieniędzy dla Federacji Rosyjskiej” - ocenił we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki. „Jest to ogromny sukces” - dodał.