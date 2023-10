Rynek energii. Sukces Polski w unijnych negocjacjach

Agencja Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 do 3,9 proc. z 5,2 proc, a w 2023 do 1,5 proc. z 3,0 proc. - wynika z raportu agencji. Fitch spodziewa się zakończenia cyklu podwyżek stóp proc. przez RPP na poziomie 7,50 proc. i ich obniżki o 50 pb. do końca 2023 r