Meloni prosi Włochów o wyłączanie prądu, w sprawie Ukrainy

Premier Włoch Giorgia Meloni poprosiła w czwartek rodaków, by codziennie wyłączali na godzinę prąd w swoich domach. Jak podkreśliła, w ten sposób można zrozumieć, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie mieszkańcy Ukrainy

Podczas spotkania z ambasadorami Włoch, przybyłymi z całego świata do Rzymu na naradę, szefowa rządu powiedziała: We wszystkich kulturach to jest moment zwycięstwa światła nad mrokami. Tymczasem w tych dniach Ukraina pozbawiona jest niemal całkowicie energii elektrycznej.

Po to, by zrozumieć, w jakiej sytuacji są Ukraińcy, poprosiłabym wszystkich Włochów o to, by wyłączyli na godzinę dziennie całą energię, jaką mają do dyspozycji. Tak można zrozumieć, co to znaczy, że ludzie bronią wolności i miłości do ojczyzny - oświadczyła Meloni.