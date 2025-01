Giorgia Meloni murem za Trumpem i Muskiem

Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła w czwartek opinię, że Donald Trump jako prezydent USA nie porzuci Ukrainy. Podczas konferencji prasowej broniła miliardera i współpracownika Trumpa, Elona Muska, przed zarzutami ingerencji w politykę innych państw. Jej zdaniem nie jest on „zagrożeniem dla demokracji”.

„Nie przewiduję rezygnacji z zaangażowania” na rzecz Ukrainy - oświadczyła Meloni w czasie spotkania z dziennikarzami w parlamencie w Rzymie z okazji nowego roku. „Nie dostrzegam tego w deklaracjach” Donalda Trumpa - dodała.

Premier przypomniała, że przyszły prezydent USA mówi o pokoju poprzez siłę. „Zawsze twierdziłam, że jedynym sposobem zmuszenia Rosji do tego, by zasiadła do stołu negocjacyjnego jest doprowadzenie do trudnej sytuacji w terenie” - wyjaśniła.

Premier Włoch Giorgia Meloni: Trump ma zdolność dawkować dyplomację i czynnik odstraszania / autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Trump nie porzuci Ukrainy

Następnie Meloni zaznaczyła: „Trump ma zdolność dawkować dyplomację i czynnik odstraszania i przewiduję, że także w tym przypadku tak będzie. On może iść dalej ku rozwiązaniu, ale nie przewiduję, że to miałoby oznaczać porzucenie Ukrainy” odpierającej rosyjską inwazję. Wyraziła następnie opinię, że byłby to błąd.

„Ta wojna miała trwać trzy dni. 24 lutego miną trzy lata. Zostaną zapamiętane jako trzy najdłuższe dni w historii Rosji” - oświadczyła.

Meloni odnotowała: „W grudniu 2022 roku Rosja kontrolowała 17,4 procent terytorium Ukrainy. Po dwóch latach, przy olbrzymich stratach, kontroluje 18 procent; o 0,6 procent więcej. Mówię to, by obalić narrację o tym, że Rosja wygrała„.

„Jeśli dziś mówi się o pokoju, to dlatego, że Rosja trochę ugrzęzła na Ukrainie dzięki odwadze Ukraińców i naszemu wsparciu” - uważa premier Włoch.

Nawiązując do możliwych scenariuszy rozwiązania tego konfliktu Meloni zadeklarowała: „Jestem gotowa poprzeć warunki, jakie gotowa jest poprzeć Ukraina„. Jak oceniła, „pokój będzie sprawiedliwy, jeśli Ukraina zgodzi się na niego”. „Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są kluczowe, by móc zmierzać ku sprawiedliwemu pokojowi. Wiemy, że w przeszłości Rosja łamała porozumienia” - przypomniała włoska premier.

Premier Giorgia Meloni na konferencji prasowej, podsumowującej rok 2024 w polityce Włoch / autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Trump prowadzi już globalną debatę mocarstw

Odnosząc się do wypowiedzi Trumpa na temat Grenlandii, Kanady i Kanału Panamskiego wyraziła opinię, że nie będzie próbował dokonać „siłą aneksji terytoriów”.

„Widzieliśmy już Trumpa jako prezydenta USA. Mamy do czynienia z osobą, która jeśli coś robi, robi to racjonalnie. Uważam, że jego wypowiedzi są bardziej przekazem dla niektórych globalnych aktorów niż wrogimi żądaniami wobec innych państw” - oznajmiła Meloni.

Zauważyła jednocześnie: „Grenlandia to terytorium szczególnie strategiczne, bogate w surowce, a w ostatnich latach obserwowaliśmy tam rosnącą obecność chińską„.

Zdaniem Meloni te wypowiedzi Trumpa stanowią część „debaty na odległość między wielkimi mocarstwami”.

Giorgia Meloni: Ja nie biorę pieniędzy od Muska, a inni brali od Sorosa / autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Musk nie jest zagrożeniem dla demokracji tak jak Soros

Włoska premier broniła miliardera Muska przed zarzutami ingerencji w politykę innych krajów po jego nieprzyjaznych wypowiedziach na temat m.in. władz Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wiele pytań dziennikarzy dotyczyło tego współpracownika Trumpa.

„Elon Musk to osoba znana i zamożna, która wyraża swoje opinie” - oceniła. Według premier Musk „nie jest zagrożeniem dla demokracji”.

Dodała, że są ”inne przypadki ingerencji, gdy osoby zamożne używają środków, by finansować w połowie świata partie i stowarzyszenia, by wpływać na politykę; tak, jak ma to miejsce w przypadku George’a Sorosa„.

„Tego jak mi wiadomo Musk nie robi, w przeciwieństwie do Sorosa. To uważam za niebezpieczną ingerencję” - oświadczyła.

Meloni zapewniła: „Ja nie biorę pieniędzy od Muska, a inni brali od Sorosa„.

„Chciałabym przypomnieć niemieckie ingerencje w kampanię wyborczą we Włoszech” - powiedziała Meloni.

Premier poinformowała, że jeśli będzie mogła, pojedzie na zaprzysiężenie Donalda Trumpa 20 stycznia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

