Dobro wraca. Fundacja Enea spełniła marzenia dzieci z rodzinnych domów dziecka!

Święta Bożego Narodzenia to czas nie tylko radosnego celebrowania, ale także pomagania innym. Fundacja Enea spełniła marzenia dzieci z czterech rodzinnych domów dziecka ze wsi Bohukały i Neple w gminie Terespol. Prezentami zostało obdarowanych 37 dzieci w różnym wieku.

– W działalność charytatywną w okresie świąt Bożego Narodzenia od lat zaangażowane są spółki Skarbu Państwa. Bardzo się cieszę, że w tym roku, dzięki pracownikom spółki Enea przedświąteczna akcja objęła również cztery rodziny z Lubelszczyzny prowadzące rodzinne domy dziecka. W tym wyjątkowym świątecznym czasie w sposób szczególny dziękujemy wszystkim, którzy z wielką miłością i oddaniem współtworzą najpiękniejszą wspólnotę, jaka jest dana człowiekowi – rodzinny dom. Dają świadectwo realizacji rodzicielskiego ideału opartego na miłości, dobroci i odpowiedzialności. Szczęśliwe, wrastające w poczuciu bezpieczeństwa dzieci to najpiękniejszy dar, jaki może otrzymać nasza Ojczyzna. Dobro, które dokonuje się w tych domach promieniuje daleko poza ich krąg. Wierzę, że przyniesie ono błogosławione owoce w przyszłości – napisał w liście skierowanym do rodzin Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Zawartość świątecznych prezentów została przez dzieci opisana w listach lub przedstawiona na rysunkach. Dzięki temu każdy otrzymał to, o czym marzył.

– Nasze odpowiedzialne społecznie działania opieramy głównie na współpracy z lokalnymi społecznościami. W tym roku z okazji świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy spełnić marzenia dzieci, które mieszkają w województwie lubelskim. To właśnie tam działa LW „Bogdanka”, należąca do Grupy Enea. W naszej firmie zawsze myślimy o pomocy drugiemu człowiekowi, a spełnianie dziecięcych marzeń było dla nas wielką radością. To także ukłon w stronę tych, którzy prowadzą rodzinne domy dziecka. Prezenty dla najmłodszych są naszym podziękowaniem za codzienny trud wkładany w wychowanie młodych Polaków – podkreślił Paweł Majewski, prezes Enei.

Fundacja Enea każdego roku prowadzi własne projekty prospołeczne i wspiera setki akcji, których inicjatorami są podmioty użyteczności publicznej działające w obszarach: edukacji dzieci i młodzieży, promocji sportu i zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

