„Putin z trudem łapie oddech”. Skarbiec pustoszeje

Rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą - ocenia we wtorek dziennik „De Telegraaf”. Zdaniem holenderskiej gazety właśnie dlatego Władimir Putin zasugerował w niedzielę rozpoczęcie negocjacji.

Putin coraz trudniej łapie oddech – uważa największy dziennik Holandii i twierdzi, że wynika to z tego, iż „skarbiec wojenny powoli się opróżnia”.

Właśnie dlatego rosyjski dyktator zasugerował rozpoczęcie negocjacji.

Bez nich rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny na Ukrainie – czytamy w „De Telegraaf”.

Gazeta zaznacza jednocześnie, że Kijów i Moskwa wierzą we własne zwycięstwo i to powoduje, że na prawdziwe negocjacje na razie nie ma co liczyć.

PAP/RO