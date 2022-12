Małopolska. Oddanie tunelu na Zakopiance wydarzeniem roku

Oddanie do użytkowania kierowcom tunelu pod górą Luboń Mały, w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka Zdrój, było najważniejszym wydarzeniem na drogach krajowych w woj. małopolskim w tym roku – ocenił krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W podsumowaniu mijającego roku przekazanym w czwartek przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiono najważniejsze inwestycje zakończone i realizowane w tym roku w Małopolsce.

Jak zaznaczono, po oddaniu 12 listopada do użytkowania tunelu pod górą Luboń Mały, cały 32-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 od Myślenic do węzła Zabornia (Rabka) jest udostępniony kierowcom. Dzięki temu czas podróży z Krakowa na Podhale skrócił się średnio o ok. 25 minut.

Ostatni oddany fragment tej trasy, czyli najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce, ma ponad 2 km długości. Był realizowany jako główna część odcinka S7 Naprawa - Skomielna Biała, o długości ok. 3 km.

Trwa budowa ponad 55-km drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa do granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Odcinek Szczepanowice - Widoma został oddany do użytku na początku października 2021 r. W budowie pozostały jeszcze ok. 42 km tej trasy.

Umowa na kontynuację projektowania i budowy 18,7 km odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów podpisana została z firmą Intercor w kwietniu 2020 r. Obecnie zaawansowanie robót wynosi tam 76,3 proc.

Umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice GDDKiA podpisała z konsorcjum: FABE Polska (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) w lutym 2021 r. Wykonawca przygotował projekt i złożył wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wojewoda wydał tę decyzję we wrześniu br., w tym samym miesiacu plac budowy został przekazany wykonawcy. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny S7 o długości ok. 5,3 km. Stan zaawansowania prac wynosi 10,7 proc.

Zezwolenie na realizację odcinka Widoma - Kraków wojewoda małopolski przekazał GDDKiA w lipcu 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac, w grudniu 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini). Następnie wyłoniono i w lipcu 2021 podpisano umowę z nowym wykonawcą, konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź. Stan zaawansowania prac na tej budowie na koniec 2022 roku wynosi 18,7 proc.

Droga ekspresowa S7 będzie pełniła funkcję obwodnicy dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Skomunikowana będzie z siecią innych dróg poprzez osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów. Na węźle Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa.

Budowana od połowy 2020 r. Północna Obwodnica Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie miała 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Powstają na niej węzły drogowe: Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice, a także dwa tunele, 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych. Wykonawcą jest konsorcjum firm Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź, a stan zaawansowanie prac na koniec br. roku wynosi 52,3 proc.

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej DK47 z Rdzawki do Nowego Targu, czyli dalszy ciąg tzw. nowej Zakopianki. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Stan zaawansowania prac to 74 proc.

W listopadzie br. rozpoczęła się budowa dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44 o długości 9 km. Wykonawcą jest firma Budimex. Poprzez węzeł Oświęcim nowa trasa zyska połączenie z drogą ekspresową S1.

Trwa także budowa drugiego etapu tzw. łącznika brzeskiego, który stanowi zachodnią obwodnicę Brzeska. Budowana trasa rozpoczyna się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. pierwszego etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na autostradzie A4 do DK94. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto, wyprowadzając ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

W okolicach Nowego Sącza powstaje jednojezdniowa obwodnica Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości 1,4 km. Trasa połączy północną obwodnicę Nowego Sącza z DK28 prowadzącą w kierunku Limanowej i pozwoli kierowcom na ominięcie centrum Chełmca. Prace na koniec br. były zaawansowane w 63,8 proc.

Trwa rozbudowa o trzeci pas południowej jezdni odcinka A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej oraz przygotowywana jest dokumentacja dla rozbudowy o trzeci pas obu jezdni A4 od węzła Balice do węzła Kraków Południe, a jezdni północnej od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej.

W tym roku krakowski oddział GDDKiA zrealizował także szereg inwestycji na skrzyżowaniach dróg i na rondach, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Wybudowano i wyremontowano mosty i wiadukty w wielu miejscach w Małopolsce. Doświetlono 144 przejścia dla pieszych, zbudowano chodniki i zatoki autobusowe.

