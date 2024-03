Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Na kolejowym odcinku Limanowa – Nowy Sącz powstanie najdłuższy w Polsce tunel o długości 3,8 km. Inwestycja powstanie w ramach projektu Podłęże – Piekiełko, której wartość to ponad 1,9 miliarda zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały w piątek umowę na modernizację czwartego odcinka linii nr 104.

„Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla funkcjonowania polskiej infrastruktury, której istotną częścią jest rozwój linii i połączeń kolejowych. To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza dostać się w 60 minut. (…) Powstanie tu najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także w odniesieniu do tuneli drogowych. Mamy przed sobą historyczną inwestycję. Ja z wielką nadzieją czekam na uruchomienie i zakończenie tego projektu, ponieważ to będzie przykład dla inwestycji w całym kraju” – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Tunel o długości prawie 3,8 km zostanie wydrążony pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka. Na czwartym odcinku linii nr 104 prace budowlane obejmą 10 wiaduktów i 12 mostów. Według projektu, przejazdy kolejowo-drogowe będą zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Dzięki inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h.

W ramach inwestycji w Mordarce i Chomranicach powstaną nowe przystanki, a stacja w Męcinie znajdzie się w nowej lokalizacji. Na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany zostanie zmodernizowany i zelektryfikowany tor o długości przeszło 12,5 km. Perony mają być w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pierwszy odcinek ma być gotowy już w 2026 r. - nowym torem pojadą pociągi pomiędzy Limanową a bocznicą Klęczany.

Umowa na modernizację czwartego odcinka linii nr 104 została podpisana z konsorcjum firm w składzie Budimex S.A./Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş./Gülermak Sp. z o.o. Czas wykonania prac PLK SA określiły na 31 miesięcy. Tory w znacznej części zostaną poprowadzone w nowym śladzie, a tunel kolejowy znacząco skróci czas przejazdu na tej trasie. PLK SA podpisały również umowy na nadzór inwestorski.

Obecnie prace budowlane toczą się na trzech innych fragmentach linii kolejowej 104 - bocznica Klęczany – Nowy Sącz; Chabówka – Rabka Zaryte; Rabka Zaryte – Mszana Dolna.

Modernizacja odcinka Chabówka – Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o skrótowej nazwie Podłęże – Piekiełko. Inwestycja PLK SA oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz obejmie również budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Dzięki temu do 2029 r. zostanie stworzona nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną. Projekt finansowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Szymon Bafia (PAP), sek

