Kim Dzong Un, dyktator Korei Północnej, spotkał się z oficjelami Partii robotniczej Korei. Nie to jest jednak interesujące co wypuszczone z tego wydarzenia zdjęcia.

Na nich dyktator wyraźnie nosi się inaczej. Rozwiązany krawat, luźniejsza koszula - czy Kim Dzong Un ociepla swój wizerunek pozując na „luzaka”?

Warto zobaczyć samemu!