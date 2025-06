Kupujesz te kefiry? Zobacz co wybrać w zamian

Kefir jest fermentowanym napojem mlecznym o wysokiej wartości odżywczej, dostarczający organizmowi pełnowartościowego białka, wapnia, witamin z grupy B oraz bakterii fermentacji mlekowej, wspierających funkcjonowanie układu pokarmowego i zachowanie równowagi mikrobioty jelitowej.

Z uwagi na owe właściwości, kefir często stanowi zalecany składnik diety prozdrowotnej. Należy jednak podkreślić, iż nie wszystkie dostępne na rynku produkty tego typu wykazują równie korzystne właściwości.

Uwaga na kefiry smakowe

Kefiry smakowe, takie jak owocowe, waniliowe czy czekoladowe, często zawierają znaczne ilości dodanego cukru – nierzadko trzykrotnie więcej niż ich naturalne odpowiedniki.

Nadmierna podaż cukrów prostych w diecie jest uznanym czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych. Predysponuje miedzy innymi do przyspieszenia procesów starzenia, pogorszenia kondycji skóry, nasilania zmian trądzikowych, rozwoju stanów zapalnych oraz zwiększenia masy ciała. Nadwaga i otyłość z kolei korelują ze wzrostem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego oraz innych powikłań metabolicznych i kardiologicznych, które mogą prowadzić do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci.

Ponadto dieta bogata w cukry proste może negatywnie wpływać na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, powodując objawy gastryczne, takie jak wzdęcia, biegunki, zaparcia, nudności czy bóle brzucha.

Zwiększone spożycie cukru koreluje również ze wzrostem stężenia frakcji LDL cholesterolu i zwiększonym ryzykiem miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca.

Kefiry z dodatkiem mleka w proszku

Wybierając kefir, warto unikać produktów zawierających mleko w proszku. Choć jest to składnik dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym, jego obecność w fermentowanych napojach mlecznych jest technologicznie nieuzasadniona. Zwiększa on kaloryczność produktu i może przyczyniać się do występowania dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza u osób z nadwrażliwością jelitową, w tym wzdęć, gazów oraz bólów brzucha.

Jaki kefir więc wybrać? Najlepiej ten naturalny, bez dodatku cukru i innych zbędnych dodatków do żywności.

Tyczy się to nie tylko kefirów, ale i pozostałych produktów nabiałowych, takich jak jogurty, maślanki czy nawet samo mleko. Aby naturalne wersje nabiału smakowały bardziej przystępnie zachęcamy, aby dodać do nich świeże owoce, orzechy, pestki lub inne nasiona. Odrobina dżemu również nie zaszkodzi.

Filip Siódmiak

