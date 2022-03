Müller: domagamy się dalej idących sankcji dla Rosji

Domagamy się dalej idących sankcji, w szczególności pełnego zamknięcia systemu SWIFT dla Rosji. Niestety niektóre państwa w UE nie dotrzymały słowa i zamknięcia całego tego systemu dla Rosji - okazuje się, że dwa największe banki zostają nadal otwarte - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podkreślił w czwartek w TVP Info, że „trzeba mocno uderzać w Rosję, jeśli chodzi o kwestię sankcji”.

To w ostatnich dniach na szczęście się zmieniło, sankcje mają dużo szerszy charakter - widać to zresztą w cenie rubla, widać w tym, że giełda rosyjska została zawieszona. Ale teraz i tak domagamy się dalej idących sankcji, w szczególności pełnego zamknięcia systemu SWIFT dla Rosji, bo jak widać niestety niektóre państwa w UE nie dotrzymały słowa, które padło publicznie i zamknięcia całego systemu SWIFT dla Rosji - okazuje się, że dwa największe banki właściwie zostają nadal otwarte. My, jako Polska, głośno to podnosimy, należy te dwa banki odciąć od tego systemu - podkreślił Müller.