Müller: jestem spokojny, węgiel będzie dostępny

Są wyzwania związane z dostępnością surowców energetycznych, ale my podjęliśmy działania, aby zabezpieczyć naszych obywateli; jestem spokojny o to, że dostępność węgla będzie - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o sytuację na rynku węgla.

Rzecznik podkreślił, że mamy do czynienia z kryzysem geopolitycznym na skalę, której nie widzieliśmy od dziesięcioleci w tym regionie świata. „Są więc wyzwania związane z dostępnością surowców energetycznych, nie chodzi tylko o węgiel, ale my podjęliśmy takie działania - Spółki Skarbu Państwa, instytucje publiczne - aby zabezpieczyć naszych obywateli” - zapewnił.

„O to jestem spokojny, że dostępność węgla będzie” - dodał Müller.

„Oczywiście ceny są zawsze wyzwaniem, ale dlatego też zdecydowaliśmy się na ten dodatek” - zaznaczył.

Chodzi o dodatek węglowy, zakładający wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla.

Na uwagę, że ta umowa społeczna jest w trakcje notyfikacji w Brukseli, odparł, że należy pamiętać, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy sytuacja geopolityczna „wywróciła się zupełnie”.

„Naszym celem jest to, aby Polska była bezpieczna pod względem energetycznym, a to oznacza, że nie możemy w takim tempie, jakie to było zapowiedziane wcześniej, decydować się na ograniczanie wydobycia w Polsce, a wręcz przeciwnie powinno być ono zwiększane przynajmniej w najbliższych kilku latach” - mówił Müller.