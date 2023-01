W 2023 r. inflacja wyniesie średnio 13,6 proc. wg danych NBP

Inflacja w 2023 r. – z 50-proc. prawdopodobieństwem – powinna wynieść między 11,7 proc. a 15,3 proc. – wynika z prognoz ekspertów, którzy wzięli udział w opublikowanej w poniedziałek ankiecie makroekonomicznej NBP. Prognoza centralna zakłada inflację równą 13,6 proc.

W 2024 r., w opinii ekspertów AM NBP, nastąpi znaczny spadek inflacji w porównaniu z latami 2022-2023.

Prognozy ekonomistów, którzy wzięli udział w ankiecie banku centralnego, wskazują, że w tym roku czeka nas spowolnienie gospodarcze.

Z ankiety wynika zarazem, że ryzyko wystąpienia recesji w roku bieżącym jest stosunkowo wysokie. Jej prawdopodobieństwo oszacowano na 29 proc., a w 2024 r. – na 11 proc.

Eksperci AM NBP oczekują, że w 2023 r. średnioroczna stopa referencyjna NBP będzie zbliżona do jej obecnego poziomu. Prognoza centralna na 2023 r. wynosi 6,72 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 6,38-7,06 proc.. Opinie dotyczące stopy referencyjnej NBP w 2024 r. są bardziej zróżnicowane: granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 4,57-6,67 proc., a prognoza centralna to 5,74 proc. – dodano w raporcie.