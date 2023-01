Eutanazja legalna w Portugalii? Prezydent ma wątpliwości

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa skierował w środę do Trybunału Konstytucyjnego przyjętą w grudniu przez parlament ustawę o depenalizacji eutanazji. W uzasadnieniu wyjaśnił, że ma wątpliwości co do zgodności przepisów legalizujących eutanazję z ustawą zasadniczą.

9 grudnia parlament Portugalii przyjął ustawę o depenalizacji eutanazji głosami rządzącej krajem Partii Socjalistycznej oraz opozycyjnych ugrupowań lewicowo-liberalnych.

Przewiduje ona, że do skorzystania z prawa do wspomaganego samobójstwa zostaliby dopuszczeni pacjenci doświadczający skrajnego cierpienia i nieodwracalnych zmian z powodu choroby. Przed przystąpieniem do eutanazji konieczna byłaby konsultacja pacjenta z komisją lekarską.

Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa dwukrotnie już w 2021 r. wetował ustawy legalizujące eutanazję lub odsyłał je do Trybunału Konstytucyjnego.

