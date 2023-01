Roszkowski: dzięki Orlenowi uniknęliśmy wariantu katastrofy

Ceny paliw to w tej chwili jedna z najgorętszych kwestii do dyskusji. Opozycja stara się na wszelkie sposoby narzucić tezę, że „Orlen zawyżał ceny”

To nie jest łatwy czas dla PKN Orlen i prezesa Daniela Obajtka. Mimo, że Orlen przez miesiące zdołał utrzymać w Polsce najtańsze paliwo w Europie. Opozycja domaga się wyjaśnienia zawyżania cen paliw przez PKN Orlen przed 1 stycznia, by po Nowym Roku ceny te nie wzrosły.

PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju - przypomina prezes Obajtek - Słyszeliście państwo parę miesięcy temu, że paliwa w Polsce powinny być regulowane, że paliwa w Polsce powinny być po 5 zł. Tłumaczyłem, że tego nie da się zrobić, tłumaczyłem, że w Polsce cały rynek to nie tylko produkcja Orlenu, ale to jest również import około 20 proc. paliw do Polski. Jeżeli my byśmy w tym okresie regulowali ceny, nie wpłynąłby import do Polski, mielibyśmy potworne problemy związane z brakiem paliw na naszych stacjach i w hurcie.