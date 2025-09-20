„Uśmiechnięty” Orlen po cichu wraca do projektu Obajtka

Po zmianie władzy w Orlenie zawieszono realizację sztandarowego projektu Daniela Obajtka, czyli Olefin III. Wskazywano, że koszty wzrosły trzykrotnie, a i tak mogły być niedoszacowane. Okazuje się jednak, że po długiej przerwie koncern wraca do tematu. Informację o aneksie do budowy przekazał główny wykonawca budowlany inwestycji – napisał portal businessinsider.com.pl

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Polimex Mostostal, Naftoremont-Naftobudowa (spółka z Grupy Polimex Mostostal) oraz KTI Poland podpisało aneksy do umów z Orlenem zwiększające wynagrodzenie konsorcjum o łączne maksymalne wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 446,3 mln zł netto — poinformował Polimex Mostostal w komunikacie – pisze Jacek Frączek, publicysta portalu businessinsider.com.pl.

Aneksy zostały zawarte do umowy na wykonanie prac wielobranżowych przy rozbudowie instalacji Olefin — podano również. Chodzi o instalację, których budowa przerwana została przez nowy zarząd Orlenu na czele z Ireneuszem Fąfarą. (…) Przedmiotem aneksów jest również m.in. wydłużenie terminu realizacji umów do 31 grudnia 2027 r.

Obajtek: Orlen zmanipulował inwestorów i akcjonariuszy

Pamiętacie te wszystkie szkalujące materiały dotyczące Olefin? Jak się okazuje, to nic innego, jak kolejna PR-owa zagrywka. Koncern o tak dużym znaczeniu dla Polski i regionu manipuluje informacjami, wprowadza w błąd nie tylko opinię publiczną, ale też inwestorów i akcjonariuszy - komentuje na X doniesienia BIP.pl europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

Mnie chciał rozliczać za rzekomo wielkie sprawy i inwestycje, którymi teraz się chwali, tymczasem wniosek o uchylenie mi immunitetu wpłynął w sprawie… obrony uczuć religijnych i wycofania jednego z numerów tygodnika „Nie”. Taka to uśmiechnięta Polska.

Petrochemiczny „CPK” utrącony

Obajtek do zarządu Orlenu: chcecie rynek oddać Niemcom?

Czy wyrok na Olefiny III został wydany?

Obajtek alarmuje: Orlen niszczy wielką inwestycję!

Oprac. sek

