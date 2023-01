Szef NATO: Rosja i Chiny zacieśniają współpracę militarną

Reżimy autorytarne zacieśniły współpracę. Kilka tygodni przed inwazją Rosji na Ukrainę prezydent Putin i prezydent Xi spotkali się w Pekinie i ogłosili strategiczne partnerstwo. Rosja i Chiny prowadzą wspólnie coraz więcej szkoleń i działań militarnych - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jak podkreślił, Rosja i Chiny pogłębiają też współpracę gospodarczą.

„Chiny nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wręcz przeciwnie, propagują rosyjską narrację zrzucającą winę na NATO. Chiny po raz pierwszy poparły żądanie Rosji, by NATO zamknęło swoje drzwi dla nowych państw członkowskich” - mówił na konferencji w Norwegii.

Dodał, że zacieśnia się nie tylko współpraca między Rosją a Chinami, ale Rosja zacieśnia też więzi z innymi reżimami autorytarnymi, takimi jak Iran czy Korea Północna.

„To są różne reżimy, jednak łączy je to, że promują alternatywny porządek świata. Głoszą wartości, które naruszają naszą wiarę w wolność i demokrację. W bardziej niebezpiecznym świecie jest tym bardziej ważne, abyśmy my, wierzący w wolność i demokrację, trzymali się razem. Nie dlatego, że zawsze mamy rację. Nie dlatego, że nigdy nie popełniamy błędów. Ani też dlatego, że zawsze się zgadzamy. Ale dlatego, że wyznajemy te same wartości. I ponieważ jesteśmy o wiele silniejsi razem niż osobno” - podkreślił.