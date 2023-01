Kara za pozbawianie rolników pomocy publicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 68 mln zł kary na organizatora tuczu trzody chlewnej Agri Plus za wykorzystywanie przewagi kontraktowej - poinformował w poniedziałek UOKiK. Spółka odbierała hodowcom rekompensaty za straty związane z ASF - dodano.

Według UOKiK spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex - jak podkreślono, jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce - odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w trudnym położeniu, a pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty.

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 mln 468 tys. 886,20 zł). Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Urząd przypomniał, że hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu wynikającego m.in. z ograniczenia liczby klientów, niższych cen sprzedaży czy wyższych kosztów działalności związanych np. z bioasekuracją.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego - spółka Agri Plus - może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej.

Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej - poinformował UOKiK.

Spółka Agri Plus obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty, uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF. Firma Agri Plus monitorowała, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.