ASF kosztuje nas już ponad 20 mld zł

Ponad 20 mld zł – tyle wynoszą straty polskiego rolnictwa i gospodarki po jedenastu latach walki z afrykańskim pomorem świń – wynika z raportu przygotowanego Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Wniosek z badania jest jednoznaczny: gdyby nie wirus, Polska byłaby dziś samowystarczalna, jeśli chodzi o pogłowie świń.

Od 2014 roku ASF wykryto w 576 gospodarstwach, wybito 210 tysięcy świń o wartości ponad 100 milionów złotych. Koszty pośrednie okazały się jednak znacznie większe – straty hodowców w tzw. czerwonych strefach sięgnęły 3,3 miliardów złotych, a wydatki na bioasekurację przekroczyły 4 mld zł. Łącznie branża poniosła blisko 10 miliardów złotych strat, a państwo przeznaczyło ponad 8 miliardów na zwalczanie choroby i na rekompensaty.

Eksperci podkreślają, że ASF nie jest wyłącznie problemem weterynaryjnym, ale również gospodarczym i społecznym, który od lat testuje wytrzymałość rolników oraz skuteczność instytucji państwowych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE

Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą

Przyznali się! CPK zostanie skasowany