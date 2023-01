PGE wybuduje blok gazowo-parowy w Rybniku

PGE Polska Grupa Energetyczna wybrała wykonawcę na budowę bloku gazowo - parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Umowa o wartości ok. 3 mld złotych netto zostanie podpisana w lutym br. Zamówienie obejmuje także wieloletnią umowę serwisową o wartości ponad 0,76 mld zł netto.

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji z 2022 roku. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych o średniorocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 2 000 kWh.

Inwestycja PGE w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem gazowo-parowym w Polsce i jednym z największych w Europie. Będzie on spełniał najbardziej restrykcyjne limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych, a ograniczona niemal do zera emisja pyłu i tlenków siarki istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Realizacja projektu da również impuls rozwojowy dla regionu i konkretne miejsca pracy. W szczytowym momencie budowy przewidujemy, że będzie to od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy pracowników - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W grudniu 2022 roku blok gazowo-parowy w Rybniku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Nowa jednostka gazowa zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik i będzie spełniać rygorystyczne normy środowiskowe. Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że jest on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

